„Îţi trebuie tupeu maxim, ca primar, să zburzi toată ziua prin concedii fără plată!“

Vox populi

„Îți trebuie tupeu maxim, ca primar, să zburzi toată ziua prin concedii fără plată!“

Edilul șef constănțean Radu Mazăre este cunoscut nu doar la nivel local, ci și național, ca un împătimit al destinațiilor turistice exotice, dar și al sporturilor extreme. Chiar dacă legea permite acordarea concediilor neplătite, o persoană care și-a asumat de bună voie și nesilită de nimeni să conducă un oraș de talia Constanței, al cărui „motor“ este oricum... gripat, nu-și poate permite să abuzeze de această posibilitate. Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată. Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. l „Eu nu știu ce reguli sunt la primărie și nici nu mă interesează, pentru că mă refer la regulile măsurii. Eu știu ce reguli sunt la mine la firmă, unde mi s-a aprobat un concediu fără plată de studii, de 30 de zile, cu mare chiu și mare vai, cu toate că legea îmi dă dreptul la așa ceva. De ce? Pentru că este nevoie de serviciile mele ca angajat. Citesc zilnic Cuget Liber și mi-a atras atenția întrebarea de pe prima pagină: «Unde se află primarul Radu Mazăre?» Eu nu vreau să număr zilele scurse din al n-șpelea concediu fără plată al primarului nostru, ci zilele care i-au mai rămas din mandat. Ar fi multe de spus, dar mă opresc aici! Regret că mi s-a aprins beculețul cam târziu!” – ne-a spus Codrin Constantin (36 ani). l Elena Ghindă (41 ani) are o mică afacere și ne-a mărturisit că în ultimii trei ani, nici măcar con-cediul de odihnă legal nu l-a consumat în întregime. Criza le-a întins tot felul de capcane și a considerat că este de datoria ei să le mana-gerieze cât a putut de bine: „Eu văd instituția primăriei ca pe o afacere de proporții, pe care tu, ca șef, nu-ți permiți s-o tot expediezi subalternilor. Hai, pleci în concediu de odihnă o dată pe an, e dreptul tău, dar să-ți iei libere după libere, chiar dacă nu primești salariu, și s-o mai și spui în gura mare, peste tot, în ziare, pe televiziuni, că ești înnebunit după experiențe senzaționale, scufundări printre pisici de mare și rechini, iar constănțenii tăi să tânjească după o audiență cu tine, la care legea le-ar da dreptul, e prea mult! Ca primar, îți trebuie tupeu maxim să zburzi toată ziua în concedii fără plată! Chiar dacă tu centrezi, tu dai cu capul! Și nu e doar părerea mea!” l „Ca simplu cetățean, m-am săturat să tot fiu sfidat de șeful meu, care deocamdată este domnul Mazăre. Pentru că asta este un primar - șeful cetățenilor din localitatea unde a fost ales. Credeți că în privat, un șef de firmă își permite să dispară toată ziua la distracție? Ce exemplu poate să fie un șef a cărui primă grijă e să se plimbe tot timpul? Dacă la privat nu țin chestiile astea, cum de merg ele la stat? Cred că ar trebui să se autosesizeze instituțiile competente ale statului, să verifice cum stă treaba cu concediile domnului primar! Și să ne spună și nouă de rezultatele controlului! În campania electorală, domnul Mazăre ne… amenința că o să ne dea raportul la ceea ce face, iar el ne dă, de nu știu câte ori pe an, raportul la plimbările prin țări de care mulți nici n-au auzit! Părerea mea e că domnul primar, ori n-are habar de problemele constănțenilor, ori îi place să ne… privească de peste mări și țări! Totul, pentru că i-a mers și îi mai merge încă!” – Lucia C. 49 ani. l Brazilia, Papua Noua Guinee, Caraibe sunt câteva dintre destinațiile turistice pentru care domnul primar a considerat că a meritat să-și… rupă câteva runde de concediu fără plată pentru a trăi experiențe senzaționale. „Apreciez, totuși, la domnul primar, că ne anunță când și unde pleacă, iar la întoarcere, ne povestește cum s-a distrat în lumea largă! Cred că avem primarul pe care-l merităm, din moment ce absenteismul la vot este sport general la Constanța!” – A. Alexovici (38 ani).