„Îţi trebuie nervi de oţel ca să-ţi iei pensia!“

Coada la poștă, neatinsă de trecerea anilor

„Îți trebuie nervi de oțel ca să-ți iei pensia!“

În multe din oficiile noastre poștale, infrastructura slabă, lipsa de personal, lista lungă de operațiuni pe care trebuie să le facă oficianții, plus cozile clienților își dau mâna, rezultatul fiind un calvar pe care oamenii trebuie să-l suporte ori de câte ori apelează la acest gen de servicii.Ca și când nu ar fi suficient acest tablou, Guvernul a anunțat un program de restructurare drastică a Poștei Române. Disperați că lucrurile se vor înrăutăți și mai mult, iar timpul pierdut în fața ghișeelor se va mări, persoane cu inițiativă au demarat o adevărată campanie împotriva acestei intenții a politicienilor. Mai mult, dacă tot se vor face disponibilizări, ei propun Guvernului ca o parte din personalul disponibilizat să treacă la ghișeu, în funcția de oficiant poștal, în speranța că se va sfârși calvarul cozilor interminabile.„Suprasaturați de cozile de pe vremea comunismului, în ziua de azi, orice coadă mai mare trezește amintiri dintre cele mai triste. Din păcate, când e vorba despre coada din fața unui ghișeu poștal, nimic nu s-a schimbat. Plus că oamenii stau la ghișeu pentru tot felul de servicii, multe dintre ele necesită timp mai mult, se umblă cu bani, cu corespondență de toate felurile. Clienții sunt puși să verifice, să numere banii, e o nebunie știută de toată lumea. Nu cred că există persoană care să nu fi avut nevoie niciodată de serviciile poștei”- ne-a spus Cristiana Dogaru. Părerea femeii este că la felul cum decurg lucrurile, nu crede că se va rezolva ceva în următorii ani și că oamenii vor fi condamnați, în continuare, la cozi interminabile, nervi de oțel și, nu arareori, la nepăsarea și aroganța personalului de la ghișeu.„Suntem sfidați!“Angela Fătu ne-a mărturisit că până în momentul pensionării mamei sale nu și-ar fi imaginat că, în ziua de astăzi, pentru un serviciu poștal, fie acesta mai simplu, ești obligat să aștepți chiar și o oră, ca să fii servit. Mai mult, nu înțelege de ce, deși există deschise două ghișee, practic, cu publicul lucrează o singură oficiantă: „Am însoțit-o pe mama, care are probleme de sănătate, să-și ia pensia la Oficiul nr. 5. Nu putem să facem transferul pe card, pentru că urmează să plece din localitate peste trei luni, nu vrea să-și complice situația. Niciodată n-am putut să luăm pensia în ziua în care ne-am dus, din cauza cozii. Probabil știți cât trebuie să umbli dacă nu-ți iei pensia la timp...” . Femeia ne-a explicat că este și ea angajată, drept urmare, dimineața, nu poate ajunge decât până în ora 8,30, iar seara, după ora 18,00. Deși programul poștei este de la 7,30 la 19,30, de fiecare dată se lucra cu publicul la un singur ghișeu: „Era și celălalt ghișeu deschis, se auzeau voci în spate… iar noi stăm la coadă și pierdem o grămadă de timp. Dacă tot timpul ar fi ambele ghișee deschise, toată lumea ar econo-misi timp. Îți trebuie nervi de oțel ca să-ți iei pensia, până acolo am ajuns! Suntem sfidați! Dacă ar exista unități poștale private, aș renunța rapid. Unde mai pui că se anunță și restructurări! Înțeleg că au salarii mici, dar ce vină avem noi?”.„N-a început nicio restructurare!“În replică, diriginta Oficiului poștal nr. 5, Emilia Ciobanu, ne-a spus că în schema unității există două oficiante și nu una. Ceea ce ar putea crea confuzie în rândul clienților este faptul că cele două ghișee nu sunt acoperite pe tot parcursul programului zilnic al oficiului, programul de lucru fiind diferit. Practic, una dintre oficiante lucrează între orele 7,30-19,30, iar cea de-a doua, între orele 9,30-17,30.Referitor la programul de restructurare al oficiului, așa ceva nu s-a întâmplat, cel puțin până la această oră.