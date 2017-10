„Îţi dau casa, dar mă îngrijeşti la bătrâneţe!“ E riscantă această înţelegere?

„Îți dau casa, dar mă îngrijești la bătrânețe!“ E riscantă această înțelegere?

Pe de altă parte, în ideea că vor fi mult mai bine îngrijiți, fie și din interes, tot mai mulți vârstnici aleg să-și vândă casele copiilor, altor rude sau chiar unor necunoscuți. Iar când ajung neputincioși, constată că actul „nu face doi bani”.Riscuri enorme își asumă însă și cumpărătorii acestor locuințe, fie că sunt rude sau nu, care se pot trezi sufocați de pretenții „absurde”, care nu apar în contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere și abitație viageră. Conflicte pot să apară și din cauza „intervențiilor binevoitoare” ale unor rude, care ar face orice pentru rezilierea contractului. Iar de aici și până la degenerarea relațiilor dintre cele două părți pasul este mic de tot.„Am doi copii, dar am vândut casa băiatului favorit, cu clauză de întreținere. După ce s-a semnat actul de vânzare și el este proprietar, noră-mea ne joacă pe degete. Am vrut să desființăm actul, am deschis proces, dar nimeni nu vrea să fie martor. Nu sfătuim pe nimeni să facă așa ceva! Emil C.”„Nu avem copii, am văzut un anunț în ziar prin care niște tineri căutau casă contra îngrijire. Am făcut act de vânzare cu clauză de întreținere, apoi s-au mutat la noi. Acum au văzut că nu e ușor să ai grijă de doi bătrâni bolnavi. Nu vor să anulăm actul, nici să ne cumpere medicamentele. De doi ani suntem în proces cu ei, au întors martorii împotriva noastră. Am făcut cea mai mare greșeală din viață!" L. Ionescu.Cât de riscantă este asumarea îngrijirii la bătrânețe contra cedării locuinței a dorit să atragă atenția un alt constănțean, în vârstă de 74 de ani, Petrache Ciocoiu. Deși are o fiică, plecată la muncă în străinătate, bărbatul ne-a povestit că a preferat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere și abitație viageră cu o nepoată din partea soției. Practic, prin acest contract, printre altele, cumpărătorii s-au angajat la: „Contraprestația întreținerii și îngrijirii vânzătorilor pe tot restul vieții lor cu medicamente, alimente, îmbrăcăminte”. El susține însă că din 2005, când soția sa a decedat, viața sa a devenit un adevărat coșmar din cauza neînțelegerilor cu actualii proprietari: „Povestea e lungă, adevărul e că am fost păcălit de nepoata soției. Nu îmi mai trebuie nimic de la ei. N-au suflet, curge în casă și nu vor să repare. Vreau să desființez contractul, nici nu mai știu dacă e și casa mea. M-au amenințat că pot să reclam unde vreau, asta rămâne casa lor! E tare greu să nu ai liniște la bătrânețe! De îngrijit, mă îngrijesc singur, îmi fac de mâncare, cumpăr medicamente. Poate că după ce scrieți, o să țină cont și de cuvântul și de nevoile mele!”.Pe de altă parte, la fel de supărată este și nepoata bătrânului, A. Petre. Femeia susține că, dacă ar fi anticipat actuala situație, nu s-ar fi angajat într-un asemenea demers. Cu atât mai mult cu cât locuința este una modestă, plasată în zona Palas: „Necazurile au început după ce a murit mătușa, au intrat pe fir anumiți veri ai mei. Noi n-am făcut actul pe ascuns, am discutat cu toți nepoții, și cu fiica dânsului, nimeni n-a vrut să-și asume îngrijirea. Am conștiința împăcată că are toate condițiile, încălzire pe gaze, cu centrală proprie, are camera lui, baie, bucătărie, unde nu sunt probleme. Camerele în care se infiltrează apa sunt ale mele. Plus că am cumpărat materiale și o să intrăm în reparații. Am cheltuit mulți bani pe casa aia, nu se pune probleme rezilierii pentru că-i bagă neamurile nu știu ce în cap. Contractul e de vânzare, am martori care știu tot! Plus că a întrerupt orice legătură cu fiica lui”.Este dreptul părților care au semnat astfel de contracte să ceară anularea în instanță. Pentru ca instanța să dispună revocarea actului, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, ambele părți trebuie să-și susțină poziția cu probe solide și cu martori.