Îţi cunoşti drepturile privind concediul de odihnă?

Îți cunoști drepturile privind concediul de odihnă?

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De departe, una dintre modi-ficările semnificative ale noului Cod al Muncii referitoare la concediul de odihnă este cea care prevede câte zile poți pleca fără întrerupere.Dacă, până acum, din cele peste 20 de zile lucrătoare, angajatorul era obligat să îți dea 15 fără întrerupere, explicația fiind aceea că salariații au nevoie de minimum două săptămâni legate de repaus pentru a se reface după un an de muncă, de la intrarea în vigoare a noii legi, perioada s-a redus la 10 zile. Asta nu înseamnă că nu îți mai poți lua un concediu mai lung de 10 zile odată, dar pot exista cazuri în care patronul să îți refuze o vacanță mai lungă, pentru că are legea de partea sa.Durata efectivă a concediului sau alte dispoziții legate de perioada de repaus se pot stabili și prin contractele colective de muncă sau prin regulamentele interne, dar cu respectarea legislației în vigoare.Angajatorul este obligat să îți acorde cele peste 20 de zile de concediu în fiecare an, iar efec-tuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile excepționale prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil. Angajatorul este, de asemenea, obligat să acorde angajatului zilele de concediu neefectuate până la sfârșitul anului următor.