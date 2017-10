Îşi terorizează vecinii, însă are grijă să respecte cu stricteţe programul de linişte!

Paradox al vieții la bloc

Își terorizează vecinii, însă are grijă să respecte cu strictețe programul de liniște!

Poliția susține că nu poate interveni atunci când o persoană... tulbură liniștea publică în afara intervalului orar în care legea îl obligă să aibă un comportament civilizat. Pe de altă parte, familia „scandalagiului” spune că acesta nu ar avea probleme de sănătate psihică și că, pur și simplu, s-a înrăit de când a rămas fără serviciu. Pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, Legea nr. 61 din 1991 îi obligă pe cetățeni să aibă un comportament civilizat, respectând o serie de norme de conviețuire socială, printre care și așa-zisul interval orar de liniște, care este cuprins între orele 14,00-17,00 și 22,00-08,00. „La noi în bloc este o situație, cred eu, unică în țara asta: există o familie de intelectuali care a fost, ani de zile, respectată de toți locatarii. Nu am avut nimic să le reproșăm până în toamna trecută, când domnul inginer B. A. a fost disponibilizat. Nevasta lui, mai norocoasă, muncește și acum. Credem că omul, rănit în orgoliul propriu din cauză că a ajuns la mâna soției, are o plăcere sadică să se răzbune pe ceilalți, inclusiv pe familia lui, care pare depășită de situație” - ne-a povestit Leonida S., pensionar, în vârstă de 62 ani, care a dorit să ne atragă atenția, din capul locului, că în viața lui nu a reclamat pe nimeni, cu atât mai puțin pe vreun vecin cu care a împărțit același imobil. Ne-a mărturisit, însă, că preferă să ne ceară nouă ajutorul, decât să-l dea în judecată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul ne-a povestit că nu este zi în care vecinul său să nu-și pună imaginația la bătaie pentru a găsi alte și alte forme prin care să le testeze colocatarilor săi limitele nervilor, spunându-ne că Imediat ce pleacă nevastă-sa la muncă începe calvarul, după următorul ritual: întâi dă drumul la muzică la maximum și o ține așa cam jumătate de oră; apoi se aude un zgomot infernal de bormașină, care durează tot cam jumătate de oră: „după aia o sună pe nevastă-sa și urlă la telefon. Probabil că femeia îi închide, iar el, de ciudă, se ceartă de unul singur prin casă. Pe urmă iese din bloc cu o sacoșă în mână și merge la piață, probabil. Ciudat e că între orele 14,00-17,00 e o liniște mormântală. După ora 17,00 începe circul cu nevastă-sa, care se întoarce de la muncă. Biata femeie, ca să nu ne deranjeze, pleacă de acasă, dar după ce se lasă noaptea se întoarce, iar omul, până la 22,00 fix, iar trage la bormașină. Femeia i-a adus acasă un psihiatru, care i-ar fi spus că n-ar avea nimic la… mansardă, în schimb s-a înrăit din cauză că n-are de muncă. I-a dat ceva de liniștire, însă refuză tratamentul. Am chemat un agent de proximitate, dar ne-a spus că legea îi permite să-l sancționeze doar dacă deranjează între orele de liniște. Care ar fi soluția în acest caz și unde putem să ne adresăm, mai ales că odată ieșit pe ușa apartamentului, omul e respectuos și, vorba aia, nici usturoi n-a mâncat!…”. v v v Adrian Candet, agent principal în cadrul Secției 1 de Poliție Constanța, ne-a spus că acest caz nu este, nici pe departe… unicat în oraș, cum consideră cititorul nostru, la nivelul instituției primindu-se și alte sesizări pe aceeași temă. Din păcate, atâta vreme cât persoana reclamată respectă programul de odihnă și nu aduce injurii vecinilor, nu i se poate imputa că încalcă legea și că trebuie să suporte sancțiuni pentru vreo contravenție. Cum, de regulă, cele mai multe situații de tulburare a liniștii publice apar atunci când se execută lucrări de renovare a apartamentelor, numai dacă respectivii aduc modificări structurii de rezistență a imobilului, demolează un perete, fac lucrări de acest gen fără autorizație sau aduc injurii colocatarilor pot fi sancționați potrivit legilor în vigoare și a reglementărilor consiliilor locale, după cum urmează: amendă într-un cuantum stabilit de agentul constatator după efectuarea cercetărilor potrivit Legii nr. 61 din 1991, cuprinsă, pentru astfel de contravenții, între 100 și 1000 de lei. Mai mult, pentru astfel de fapte și Consiliul local municipal a aprobat sancțiuni mult mai drastice, între 500 și 2.000 de lei. Chiar dacă sunt amendate, agentul principal Candet ne-a spus că persoanele care au probleme cu bunul simț se reîntorc, de regulă, la vechile metehne. Sunt însă multe conflicte de acest gen pe care poliția a reușit să le aplaneze doar în urma unor discuții amiabile cu părțile implicate în litigiu. De aceea, îi recomandă cititorului nostru să ceară sprijinul secției de poliție de pe raza de domiciliu, pentru a încerca rezolvarea situației pe cale amiabilă.