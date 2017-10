Îşi suspectează vecinul că sparge ziduri de rezistenţă în apartament

Își suspectează vecinul că sparge ziduri de rezistență în apartament

Proprietarii care demolează zidurile de rezistență din apartamente pun în pericol soliditatea imobilului și sunt pasibili de amenzi usturătoare, chiar și de pedeapsa cu închisoarea. Speriat de cutremurul care s-a produs luna trecută, Sefcatin Abibula, locatar al blocului G3 A din aleea Albatros nr. 19, Constanța, ni s-a plâns că din cauza lucrărilor de amenajări interioare pe care cel care locuiește deasupra apartamentului său le face, au apărut fisuri în locuința sa: „Am fost nevoit să vin la dumneavoastră și nu vreau să supăr pe nimeni. Dar îmi este frică să nu am probleme cu apartamentul, mai ales că, la ultimul cutremur am simțit că nu e în regulă. Am reclamat la primărie că vecinul de deasupra mea sparge ziduri de rezistență și mi s-a răspuns că omul are autorizație pentru lucrări. O avea, dar eu cred că nu o respectă așa cum trebuie. Mi-e frică pentru că toate zidurile sunt din plăci de beton armat. Oare e mai bine să tac și după aia să avem necazuri? Am vorbit și cu administratorul blocului, care mi-a spus că omul are autorizație și nu are ce să-i facă. E chiar așa de greu să se verifice încă o dată dacă a respectat sută la sută autorizația?”. „Afirmații fără acoperire” – susține administratorul Administratorul Asociației de proprietari nr. 785, Darabă Carmen, ne-a explicat că atâta vreme cât pentru respectivele lucrări există autorizație eliberată de către primărie, nu are ce să facă. Cu toate astea, ea însăși a verificat cum stau lucrurile și nu a constatat să se fi spart vreun zid de rezistență: „Problema e că de când familia Paraschiv a început să facă lucrări în apartament, domnul Sefcatin ne-a sâcâit tot timpul. N-a fost zi de încasări în care să nu vină să se plângă la asociație ce-i face vecinul. Nu-mi face nici o plăcere, dar trebuie să spun că este o persoană care caută nod în papură absolut la orice. Eu ce pot să fac dacă omul are autorizație de la primărie pentru lucrări? Este singurul locatar de pe scară care e nemulțumit, ceilalți nu au zis nimic. Se colaborează greu cu el, în general. De exemplu, acum, familia Paraschiv vrea să schimbe țeava de apă caldă și are o reținere să vorbească cu el, deși cei care trăim la bloc trebuie să ne supunem unor reguli, nu avem încotro, că e spațiu comun”. Nu te poți juca, chiar și în isteria asta imobiliară Este adevărat că a devenit aproape o modă să se facă tot felul de amenajări interioare în apartamente, dar de aici și până la curajul de a sparge ziduri de rezistență ar trebui să fie cale lungă. Specialiștii în construcții avertizează că amenajările interioare neautorizate pot avea consecințe grave atât pentru locatarul în cauză, cât și pentru vecini. În plus, ei atrag atenția proprietarilor că un perete de rezistență dărâmat poate însemna o amendă de până la un miliard de lei vechi, refacerea structurii afectate și, în cazuri extreme, chiar caz penal. De asemenea, lucrările făcute la întâmplare pot provoca o serie de probleme, cum ar fi, de exemplu, fisuri în pereți, de suprafață sau de adâncime, afectarea stabilității și rezistenței clădirii, dar și un disconfort general.