VOX POPULI

„Ioc apă caldă, suferim ca martirii de la începutul lunii august!“

Locatarii din strada Mircea nr. 144 sunt disperați că din cauza stagnării lucrărilor de remediere a avariilor din zonă nu au apă caldă de la începutul lunii august. În replică, RADET susține că tronsonul în discuție este degradat și că, de câteva zile, s-a demarat înlocuirea conductelor, estimând că la sfârșitul săptămânii viitoare, lucrările ar putea fi terminate. „Ne adresăm ziarului „Cuget liber“ pentru că ne-am pierdut speranța. Niciodată n-am fi crezut că este posibil să suferim de lipsa apei calde atâta amar de vreme din cauză că s-a spart o simplă țeavă de apă caldă. N-o fi nici prima, nici ultima avarie din orașul ăsta, dar la atâta indiferență sau nu știu ce altceva o fi din partea RADET, nu ne-am așteptat. Noi avem și o explicațiile: lucrările de remediere care au început după ce s-a anunțat avaria (la începutul lunii august a.c.) s-au stopat, din cauză că țeava spartă se află chiar sub construcțiile unui consilier din Primăria Constanța. Este vorba despre o patiserie și niște galerii comerciale. Necazul nostru este că de atunci, ioc apă caldă, suferim ca martirii de la începutul lunii august!” - ni s-au plâns locatarii asociațiilor nr. 367, MD7A și MD7B, de pe str. Mircea cel Bătrân nr. 144. E drept că s-au făcut ceva săpături, însă ele „s-au oprit la baza magazinelor”, oamenii punând stoparea lucrărilor de remediere a avariei pe seama faptului că respectivul consilier nu poate fi... deranjat în afacerile sale datorită influenței politice pe care ar avea-o. Mai mult, ei susțin că la nivelul asociațiilor de proprietari s-a discutat cu conducerea RADET, pentru a afla ce se poate face, și li s-a spus că „respectivele spații nu trebuiau amplasate peste țevi, dar situația a rămas neschimbată. Sperăm că urmare intervenției dumneavoastră cât mai rapide, vom fi și noi băgați în seamă, iar calvarul familiilor noastre va lua sfârșit. Mai mult, ne e teamă că la iarnă s-ar putea sparge și vreo țeavă de apă rece, perspectivă care ne dă fiori de pe acum”. vvv Prin Biroul de Comunicare și Control, Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice a confirmat cele reclamate de locatari, precizând că tronsonul în discuție este degradat din punct de vedere tehnic. Urmare acestei situații, de câteva zile, s-au demarat lucrările de înlocuire a conductelor cu probleme. Din motive tehnice, în momentul încărcării rețelei, pe tronsonul înlocuit a apărut o avarie, de aceea, s-a trecut la decopertarea canalului termic și s-a înlocuit conducta de apă caldă, apoi reîncărcându-se rețeaua. O altă avarie ivită între timp a făcut ca regia să decoperteze și canalul termic aflat sub pardoseala magazinului din zona fostei terase Gambrinus. Date fiind aceste condiții, RADET îi asigură pe abonații din zonă că în prezent se acționează pentru realizarea unei coloane complet noi de apă caldă de consum și de apă rece. Datorită complexității și dimensiunii acestor lucrări, se estimează că intervenția va fi finalizată până la sfârșitul săptămânii viitoare.