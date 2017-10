Psihologul te ajută

Într-o cură disperată de slăbire, cântăritul exagerat demoralizează

Specialiștii avertizează că în perioada unei diete de slăbire, cântarul se poate transforma dintr-un aliat, într-un veritabil dușman. El ar putea fi util în astfel de ocazii doar cu condiția să nu fie folosit în mod excesiv. „Am început să mă îngraș din anul întâi de liceu, când m-am mutat la Constanța și am locuit la mătușa mea preferată. Ea nu avea copii (acum doi ani s-a prăpădit, săraca!), iar eu eram sufletul ei. Ne-am împăcat mereu foarte bine, iar ei îi spuneam lucruri pe care mamei mele n-am îndrăznit niciodată să i le spun. Soțul mătușii mele, un om extraordinar, era pe vremea aceea navigator și, fiind mai tot timpul plecat, mătușa făcea totul pentru ca eu să mă simt bine. Era ardeleancă și făcea niște prăjituri cum mamei mele nu-i ieșeau niciodată. La început nu mă dădeam în vânt după dulciuri, însă încet-încet am început să simt nevoia să mănânc ceva dulce după fiecare masă. Chiar și la micul dejun, prăjiturile erau nelipsite. Nici n-am băgat de seamă cum am început să mă durdulesc. Prin clasa a XI-a, la o înălțime de 1,63 m, cântăream deja 78 de kilograme. Am început să țin tot felul de cure de slăbire. Se mai… dizolva un pic din grăsime, apoi puneam dublu la loc. M-am obișnuit cu calibrul meu și nu am făcut un caz din asta. Până când am aflat că am probleme cardiace, iar dacă nu slăbesc, risc să fac atac cerebral ca și mătușa mea. Speriată, am început tot felul de cure de slăbire, iar în prezent sunt pur și simplu obsedată de cântar. Am pierdut orice control, parcă sunt drogată, mă trezesc de câteva ori pe noapte doar ca să mă cântăresc. Mă simt slăbită psihic și nu știu ce să mai zic, dar dacă o țin tot așa, simt că o iau razna și mai și. Sper să mă ajutați dumneavoastră, prin această rubrică, să scap de obsesia cântarului. Am uitat să vă spun că am cinci cântare în casă, unul mai performant decât altul. În speranța unui răspuns, vă mulțumesc din suflet” - D. Vasile, 32 ani. v v v Cântarul ar trebui să fie mereu cel mai bun aliat al omului, însă în perioada unei cure de slăbire, specialiștii confirmă că el chiar devine obiectul principal din casă. Pentru ca el să-și păstreze, însă, pe tot parcursul dietei acest statut, condiția esențială este să nu facem excese în a ne cântări. „Pornindu-se de la faptul că nimeni nu poate avea o greutate constantă nici chiar pe parcursul aceleiași zile, cântăritul exagerat poate demoraliza persoana care și-a făcut o obsesie din a-și testa non-stop greutatea, în mod special atunci când face eforturi disperate ca să slăbească” – ne-a spus psihologul Speranța Băcana. Se poate scăpa de această obsesie Celor care doresc să se vindece de obsesia cântarului, specialista le face câteva recomandări: l încercați să așezați cântarul în baie, direct pe gresie l cântăriți-vă numai o singură dată pe zi, dacă doriți neapărat să vă testați constant greutatea, dar fără să schimbați câtuși de puțin poziția și locul cântarului l cel mai bine este să vă cântăriți dimineața, pe stomacul gol, de preferință îmbrăcată în aceleași haine l ideal ar fi să faceți și un grafic al greutății, pe care să-l completați la fiecare cântărit, în situația în care cântarul dumneavoastră nu este programat să facă singur acest grafic. Mult succes!