Intimidaţi de „tupeul“ şefului

SEMNALE

Intimidați de „tupeul“ șefului

Cu un șef care, sub pretextul crizei, găsește argumente pentru orice abuz, un grup de salariați acceptă să muncească la negru, decât deloc. Oamenii ar vrea să știe însă dacă nu cumva ei înșiși sunt în conflict cu legea și, totodată, ce au de pierdut muncind fără forme legale? Mai mulți „angajați” la o firmă de tâmplărie termoizolantă, care au insistat să le păstrăm anonimatul, au convenit să nu-și sancționeze, o vreme, în niciun fel patronul, tot mai ispitit de încălcarea legislației muncii, din simplul motiv că „omul ne face din vorbe, pe motiv de criză, iar noi suntem intimidați sau poate că nu ne duce capul să-l contrazicem ca să ne dea drep-turile” – ne-a spus unul dintre ei. Oamenii ne-au povestit că, într-un fel, patronul a fost sincer cu ei, avertizându-i de la începutul colaborării că, având în vedere consecințele crizei, vor fi plătiți în funcție de „bunăvoința” șefului, practic la „mica înțelegere“, neexistând o dată fixă pentru acordarea salariului, al cărui cuantum, de asemenea… plutea în ceață. Au bătut însă palma din lipsa altei alternative convenabile, a insuficientei experiențe în meserie, dar și a necunoașterii legislației muncii privind munca la negru: „Când ai copii care cum intri pe ușă se uită în sacoșile tale, nu-ți mai arde să te iei cu șeful, să-i ceri leafă pe hârtie și contract legal. La noi mai e o chestie: suntem patru muncitori și niciunul nu are experiență ca lumea în munca asta, iar șeful ne-a spus că nu-i de colo să ai unde învăța meseria asta, destul de căutată. Într-un fel, e și interesul nostru să muncim la negru, ca după aia să ne găsim la o firmă mai mare de lucru”. Totul are o limită... Dacă vreme de aproape un an de zile, mai mult sau mai puțin „intimidați de tupeul șefului”, cei patru s-au complăcut să muncească la negru, acum, „tupeul și nesimțirea șefului ne-au ajuns la os: vin la noi clienți care și-au plătit avansul la lucrare, iar patronul ne-a dat dispoziție să nu ne ducem la montaj. De fapt, ca s-o spunem pe aia dreaptă, el ia banii oamenilor, nici lucrarea n-o face, nici pe noi nu ne mai plătește, dar noi trebuie să ținem piept la scandal cu clienții zi de zi. I-am spus că ne e greu și că vrem măcar să avem contract, iar el ne-a zis că ne-a că mereu am avut contracte. Cred că s-a speriat să nu-l reclamăm. Totuși, cum putem noi verifica dacă avem contracte? Doamna de la Personal nu ne-a arătat nici o hârtie, dar ne-a spus să stăm liniștiți că avem contracte și ne merge vechimea și drepturile. Nu știm ce să mai credem!”. Cum puteți ști dacă lucrați la negru sau nu? Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă, dacă urmează procedurile pe care le vom menționa în continuare, persoana respectivă este angajată cu contract de muncă legal: l în primul rând, semnează contractul individual de muncă l apoi cere și urmărește la patron completarea unei cărți de muncă l semnează în fiecare lună un stat de plată și nu acceptă plata directă din… buzunarul patronului. Ce e de făcut? Un lucru e cert: persoanele care muncesc la negru, în afara unui salariu de mizerie, au numai de pierdut, fiindu-le afectate pensia, siguranța materială a familiei și, nu în ultimul rând, sănătatea. Totul, din cauză că ei nu beneficiază de indemnizații de șomaj, nu primesc indemnizații pentru creșterea copilului și nici plăți compensatorii în caz de concedieri, nu au dreptul la indemnizații de boală și ca urmare nu beneficiază nici de spitalizare gratuită sau medicamente compensate, în caz de nevoie. Pentru declanșarea unui control care să pună lucrurile la punct, cei aflați în astfel de situații trebuie să trimită o simplă scrisoare pe adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă (strada Decebal, nr. 13C, Constanța), sau să se adreseze personal, cu o sesizare, acestei instituții, în care să menționeze datele de identificare ale agentului economic și să descrie situația de muncă în care se află. Numai ITM poate obliga patronii să încheie contracte de muncă, să cumpere cărți de muncă, dacă este cazul, și să întocmească state de plată. Amenzi drastice pentru munca la negru Potrivit Legii nr. 331 din 2009, pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, angajatorii primesc amenzi de la 3.000 de lei la 4.000 de lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea de 100.000 de lei. Cei care muncesc la negru nu intră sub incidența acestei legi.