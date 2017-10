Înjurată şi cu poliţia pe cap, din cauza unui câine

Înjurată și cu poliția pe cap, din cauza unui câine

Cercetătorii londonezi au ajuns la concluzia că animalele pot fi adevărați terapeuți pentru stăpânii care le îngrijesc cu devotament, motiv pentru care doctorii englezi recomandă pacienților să se trateze adoptând un câine. Drept stimulent, bolnavii primesc de la stat câte 1.000 de lire sterline dacă iau în grijă un animal de casă. Chiar dacă sunt și foarte mulți români care se simt bine în preajma animalelor, la fel de numeroase sunt și persoanele care nu le suportă de fel, făcând adevărate crize atunci când le simt prezența. Câinele – favorit în zooterapie De aproape trei ani de zile, Aneta Ileanu, în vârstă de 64 de ani, din Constanța, se luptă cu simptomele diabetului. Ceea ce o îngrijorează este că vederea îi slăbește pe zi ce trece. Chiar dacă este văduvă și nici copii nu are, nu s-ar fi gândit să-și omoare plictiseala în compania unui câine. Și nu pentru că n-ar îndrăgi animalele, dimpotrivă: „Când vezi ce reacții are un câine, de piatră să fii ca să nu-ți dorești unul pe lângă tine. Dar m-am ferit să învăț ce înseamnă un animal din simplul motiv că am locuit toată viața la bloc și, după mine, un apartament nu este locul cel mai potrivit pentru creșterea unui câine“. Femeia nu și-ar fi trădat acest principiu dacă boala nu ar fi obligat-o să-și ia unele măsuri: „Când m-am dus la doctor, nivelul meu de glicemie era dublu față de limita admisă. Nici acum, după ce am reintrat în tratament corect, nu mă simt prea bine. Cel mai rău este că am început să văd în ceață. Copii nu am, așa că trebuie să mă descurc singură”. A cheltuit ceva bani pe cărți de specialitate, dar s-a bucurat să afle că un veritabil… conducător de orbi este considerat câinele din rasa „Caniche“, ale cărui aptitudini îl recomandă ca un redutabil bodyguard. Iar aerele lui de vedetă drăguță și elegantă sunt deja alte atuuri. Suficiente motive, deci, pentru a-și cumpăra un câine din această rasă. S-a trezit cu sectoristul la ușă Deși femeia ne-a spus că este capabilă să țină animalul sub control și că l-a informat și pe administratorul blocului („Nu-ți face probleme, că și eu am un câine și o pisică!” – a liniștit-o acesta. Cu vecinii, ce-i drept, n-am avut discuții de-a lungul anilor. Mai comentează ei în ședințe, dar le trece repede”) - la nici două luni de la adoptarea câinelui, un Caniche sănătos, vaccinat și de talie mică, s-a trezit cu sectoristul la ușă, care a avertizat-o că vecinii i-au reclamat „potaia“: „Ba că îi trezește de șapte ori pe noapte, ba că lasă multă mizerie, și pe scară, și în fața blocului (deși mereu adun mizeria într-o pungă), că sperie copiii și e plimbată fără lesă și alte minciuni gogonate. Ca și când n-ar fi suficient că nu este zi de la Dumnezeu în care să nu fiu înjurată de vecini, atât la telefon, cât și atunci când ies cu câinele la plimbare! Toți profită că sunt bătrână, singură și fără apărare și mă jignesc urât de tot. Când i-am spus sectoristului câte îndur din partea lor mi-a spus să-i dau în judecată. Asta ar mai lipsi, ca să nu mai pot să stau nici eu în bloc!”. Prin acest semnal, femeia dorește să atragă atenția vecinilor („pentru că o discuție civilizată cu ei este imposibilă”) să facă un minim efort pentru a învăța și ei ce înseamnă un gest de afecțiune din partea unui animal. Mai mult, le recomandă să țină seama și de părerea specialiștilor, care susțin că bolnavii care optează pentru îngrijirea unui animal uită, din când în când, de problemele de sănătate pe care le au.