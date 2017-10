Cosmetica la domiciliu

Injectările cu botox

Luni, 10 Decembrie 2007

„Am auzit că se poate scăpa de cearcănele de sub ochi fără a fi nevoie neapărat de operație estetică, ci folosind injectări cu produse de același tip cu cele care măresc volumul buzelor și șterg ridurile. Chiar așa să fie?”. (Teodora, din Constanța) Bogdana Oancea, specialist în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), ne-a explicat că injecțiile cu botox, la care face referire cititoarea noastră, se execută numai în clinicile estetice, al căror număr crește de la an la an. În ceea ce privește rezultatul, acesta este, într-adevăr, imediat, dar prezintă dezavantajul că dispare după câteva luni de zile.