Îngrijirea tenului în prag de primăvară

Ştire online publicată Vineri, 26 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Am observat și anul trecut că pe la sfârșitul lui februarie aveam fața plină de un fel de pistrui, care apoi în vară mi-au dispărut. Acum povestea se repetă și nu știu despre ce e vorba, dar sper că dumneavoastră mă puteți ajuta prin această rubrică. Cu multe mulțumiri” – S. Moraru, 46 ani. v v v Indiscutabil, sezonul rece lasă urme asupra tenului, care la ieșirea din iarnă, indiferent de vârstă, nu mai are prospețimea din celelalte perioade ale anului. Mai mult, Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), confirmă că în afara aspectului mai îmbătrânit al pielii, schimbările de temperatură din perioada iernii duc și la apariția pistruilor, a unor eczeme, dar și a iritațiilor. Totuși, dacă de acum înainte vei fi mai exigentă cu nevoile tenului tău, ai toate șansele ca el să arate mai frumos. În această idee, specialista face următoarele recomandări: l produsele cosmetice utilizate în perioada rece trebuie să fie înlocuite cu creme cu filtru solar, singurele în măsură să hidrateze și să redea un aspect cât se poate de proaspăt tenului l aveți mare grijă ca toate cremele folosite să conțină vitaminele C, E, A și D și, ceea ce este esențial, să corespundă musai tipului de ten pe care îl aveți l concret, unui ten normal i se potrivește o cremă mixtă; o piele uscată are nevoie de o cremă grasă, iar o piele grasă, de o cremă din care să lipsească uleiurile adăugate. Mai mult, femeile cu vârsta peste 30 de ani este bine să folosească o cremă antirid cu retinol, substanță care menține suplețea tenului.