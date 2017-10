Îngrijirea dinţilor

Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Vineri, 17 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt interesată să aflu dacă, într-adevăr, bicarbonatul de sodiu poate albi dinții, cum trebuie să procedăm dacă respirația nu este mereu proaspătă, deși igiena dentară este corectă și după cât timp se poate face un nou detartraj? Mulțumesc anticipat. Sorana Eftimie, din Năvodari". l l l De la dr. Ioan Mușat, medic primar medicină dentară (Cabinet medical individual, b-dul Ferdinand nr. 17 b, telefon 611611), am aflat că bicarbonatul (o pulbere abrazivă) ajută doar la curățarea dinților, nu și la albirea lor propriu-zisă. În ceea ce privește respirația neplăcută, se recomandă folosirea apei de gură și, dacă nu se rezolvă astfel problema, ar trebui realizate investigații medicale pentru depistarea eventualelor probleme la stomac. De asemenea, se recomandă și un control ORL. Referitor la detartraj, ideal ar fi ca acesta să fie realizat de stomatolog, de două ori pe an.