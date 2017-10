Cosmetica la domiciliu

Îngrijirea de toamnă a tenului uscat

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Se apropie vremea rece și aș vrea să știu de ce îngrijiri are nevoie în această perioadă tenul meu de tip uscat. Vă mulțumesc. Smaranda Voicu, din Constanța". Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adam-clisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), ne-a explicat că orice femeie trebuie să aibă foarte multă grijă de felul cum arată în orice perioadă a anului. Toamna, însă, din cauza trecerii relativ rapide la sezonul rece, pielea necesită o atenție deosebită, întrucât deshidratarea afectează în profunzime tenul. Ceea ce nu înseamnă că dacă vine frigul, trebuie să recurgem la creme cât mai grase. Atenție la hidratare! Pentru a avea o piele sănătoasă, pregătită pentru frigul iernii, ideal este ca aceasta să fie corect hidratată cu creme hrănitoare, nicidecum grase. Cremele grase se recomandă doar în cazul unui ten extrem de uscat și deshidratat, „diagnostic" ce trebuie pus numai după consultarea unui cosmetician, nicidecum pentru că așa avem noi impresia la un moment dat. Unul dintre motivele pentru care avem nevoie de sfatul specialistului este acela că tipul de ten se schimbă de la un an la altul, mai ales dacă se folosesc produse cosmetice nepotrivite, administrate după reguli care n-au nici o legătură cu realitatea. Un lucru este incontestabil, însă: în orice perioadă a anului și cu atât mai mult în anotim-purile reci, cosmeticiana Bog-dana Oancea recomandă hrănirea și hidratarea corectă a oricărui tip de ten. Desigur, fără a exclude ceilalți pași, respectiv curățarea tenului, folosirea unei loțiuni tonice pentru îndepărtarea urmelor de demachiant și pentru refacerea PH-ului pielii și exfolierea, care ajută la înlăturarea celulelor moarte înaintea aplicării unei măști speciale de toamnă.