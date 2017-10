Medicul de gardă

Îngrijirea copilului bolnav de diabet

Doamnă Dorina Moraru, copilul diagnosticat cu diabet zaharat de tip II trebuie ținut permanent sub observa-ție. Iar dr. Kati Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed recomandă părin-ților să conștientizeze faptul că tra-tamentul diabetului zaharat de tip II nu este doar o chestiune de moment, ci pentru tot restul vieții. De aceea, copilul diagnosticat cu diabet zaharat tip II trebuie prezentat, de familie, medicului specialist de diabet, nutriție și boli metabolice, singurul în măsură să ofere informațiile necesare, care să ajute la ținerea sub control a acestei afecțiuni.Forme de tratament. Această formă de diabet la copii se tratează, în primul rând, prin dietă, dar și prin antidiabetice orale, iar mai apoi și prin insulină, și impune supravegherea din partea unui adult. Mai mult decât atât, ar fi bine ca familia să-l susțină pe copil în schimbarea stilului de viață. În plus, este absolut necesar ca micuțul diabetic să aibă un plan de alimentație corectă și echilibrată, pentru că numai cu o greutate normală și o glicemie apropiată de cea normală, starea lui de sănătate se va îmbunătăți.De precizat că diabetul zaharat de tip II este o boală cronică, recunoscută prin valori crescute ale glicemiei și prin faptul că insulina nu acționează corespunzător, pentru a menține constantă valoarea glicemiei. Glucoza provine, de regulă, în urma digestiei alimentelor precum pâinea, orezul, cartofii, leguminoasele, fructele, lactatele, precum și din zahăr și dulciuri, fiind stocată și în ficat, de unde este eliberată treptat.