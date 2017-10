Îngrijirea câinilor din rasa Caniche

Ştire online publicată Joi, 03 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu cum trebuie hrănită și îngrijită o cățelușă Caniche, în vârstă de opt ani? Abia am primit-o și aș vrea să am grijă ca lumea de ea. Vă mulțumesc pentru informații! Adriana Marin”. v v v Pentru a avea un câine sănătos, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu precizează că sunt mai mulți pași ce trebuie respectați pentru a se atinge acest deziderat. Înainte de toate, trebuie să fiți atentă la alimentație. Apoi, e bine să fie văzută periodic de un veterinar, pentru evaluarea stării de sănătate și efectuarea unui set de analize. De asemenea, e bine să se știe dacă are tartru dentar sau alte afecțiuni la nivelul cavității bucale, pentru că în funcție de acestea i se poate stabili ce gen de mâncare să primească. Și nu în ultimul rând, cățelușa trebuie vaccinată anual, iar deparazitările interne trebuie să se facă la un interval de trei-patru luni.