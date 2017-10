Ingrediente ieftine pentru albirea instantanee a dinţilor

Ingrediente ieftine pentru albirea instantanee a dinților

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În doar trei minute poți obține o dantură albă precum cea a vedetelor, cu doar două ingrediente: lămâie și bicarbonat. Un video demonstrativ postat pe Youtube arată pașii simpli prin care se poate obține o dantură albă. Potrivit Libertatea.ro, pentru reușita acestui demers ai nevoie doar de un bol, o linguriță, bicarbonat de sodiu și lămâie. Ingredientele sunt binecunoscute pentru efectele lor miraculoase.1. Sucul de lămâie este puternic acid, fiind ideal pentru a albi dinții pătați și îngălbeniți. De asemenea, sucul de lămâie este perfect pentru a reduce stratul de tartru și a combate halena, adică mirosul neplăcut. În plus, același suc de lămâie este o sursă valoroasă de vitamina C, contribuind la întărirea și protejarea gingiilor.2. Bicarbonatul de sodiu este soluția care a trecut cu brio proba timpului. Mai mult, chiar producătorii de paste de dinți adaugă în compoziție bicarbonat de sodiu. Datorită particulelor fine, bicarbonatul de sodiu este un ingredient eficient, care conferă pastelor de dinți calitatea de a îndepărta petele de pe dinți, care contribuie la pierderea strălucirii.3. Specialiștii susțin că lămâia a fost testată pe diferite tipuri de cancer și s-a observat că are capacitatea de la contribui la vindecarea oricărei forme a bolii. Însă, dacă, pe lângă lămâie, adăugăm și bicarbonat de sodiu, efectul este și mai puternic, deoarece bicarbonatul de sodiu menține un PH echilibrat. De asemenea, lămâia are un puternic efect antimicrobian și poate trata atât infecțiile fungice, cât și pe acelea bacteriene. În plus, fructul este deosebit de eficient în lupta împotriva paraziților intestinali, reglând și tensiunea arterială.