Îngheţata poate înlocui prânzul

Înghețata poate înlocui prânzul

Ştire online publicată Luni, 10 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Am intrat într-un regim drastic de slăbire de care aș vrea să mă țin așa cum trebuie. Problema e că nu mă pot abține de la înghețată. Am încercat, dar dacă nu mănânc toată ziua deloc, numai acolo îmi stă mintea. În ultimul timp, mă scol noaptea și iau vreo două – trei lingurițe de înghețată, altfel nu adorm. Aș vrea să știu de la un specialist dacă înghețata e complet interzisă în curele de slăbire?” – Diana Iura, din Constanța. v v v Potrivit dr. Roxana Mihalea, înghețata este un desert și trebuie să fim foarte atenți la cantitățile pe care le consumăm. „Recomand celor care sunt la dietă și nu se pot abține sub nicio formă de la înghețată – și nu numai lor, să înlocuiască înghețata cu sorbetto”. Facem precizarea că sorbetto este, în principiu, un tip de desert de origine italiană congelat, preparat din piure de fructe sau pe bază de iaurt. „Dacă 100 grame de înghețată conțin circa 240 calorii, un sorbetto are 150 calorii. Adevăratele… bombe calorice sunt, de departe, înghețatele cu cocos sau alune” – precizează specialista. Totuși, în combinație cu alte alimente, înghețata poate lua locul unei mese. De exemplu, o cupă de sorbetto pe bază de fructe sau iaurt cu câteva prăjiturele de orez reprezintă un mic dejun sănătos, iar o porție de înghețată servită după o salată poate lua locul mesei de prânz. De asemenea, o cupă mică de înghețată poate fi adăugată în cafea, în locul zahărului, rezultatul fiind o băutură delicioasă, mai ales că a venit căldura.