Îndrăgostită nebuneşte de un… câine

Îndrăgostită nebunește de un… câine

Dezamăgită de cei apropiați, a găsit în câine… cârjele de care își sprijină iluzia că este cea mai fericită femeie din lume. Despre animale schilodite, aruncate prin canale sau otrăvite a curs multă cerneală în mass-media românească. Protectorii animalelor spun că modul în care o națiune își tratează animalele dă măsura acelei națiuni. Se întâmplă, totuși, un paradox: deși în România anului 2008, animalele sunt încă agresate, iar bestiile nu prea ajung să răspundă în fața legii, cei care le iubesc excesiv sunt suspectați de comportament deviant. Își pupă câinele drept în bot minute în șir „Ca mamă, sunt disperată de ceea ce am observat la singura mea fiică, în vârstă de 28 de ani. Ar trebui mai întâi să vă spun că amândouă am dus o viață de teroare pe vremea când eram căsătorită cu tatăl ei, un om foarte agresiv și rău de gură. Fata avea aproape 15 ani când mi-am făcut curaj să divorțez și atunci s-a jurat că ea n-o să se mărite niciodată. Totuși, pe la 17 ani și-a făcut un prieten, dar nu l-a ținut prea mult, că i s-a părut că țipă la ea. Înainte de majorat m-a rugat să-i cumpăr un câine Golden Retriever. M-a costat destui bani acest câine, dar am zis ca măcar atâta bucurie să-i fac și eu. Era mititel și l-am crescut amândouă ca pe un copilaș. Îl iubesc mult și eu, dar câinele este sufletul fetei mele. Nu mă îngrijorează că este foarte atașată de câine, dar de când îl avem nu mai iese cu prietenele cum făcea înainte, și când stă la calculator sau televizor îl ține în brațe. Nu mă deranjează că ne-a umplut toată casa de păr (găsim păr și în mâncare de la el), ci faptul că am surprins-o de multe ori cum îl pupă direct în bot minute în șir. O fi el vaccinat, dar nu mi se pare normal să-l pupe în halul ăsta și să-mi spună că o face pentru că e îndrăgostită de el și că se simte cea mai fericită din lume când face asta! Îmi trec prin cap tot felul de prostii. M-am gândit să apelez la dumneavoastră, pentru că sunt abonată la Cuget liber și am văzut că aveți o rubrică semnată de un doctor veterinar. Vă rog foarte mult să mă ajutați pentru că situația e tare delicată și nu-mi permit s-o povestesc nimănui, cine știe ce vorbe or să-i mai iasă, la câte ciudățenii circulă pe internet!”. *** Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. Geo Animavet SRL Constanța, ne-a explicat că, de-a lungul carierei sale, a întâlnit multe persoane cu un grad foarte mare de afectivitate față de animale, de regulă, oameni dezamăgiți de cei din jur, pentru care animalele au rămas singurele puncte de sprijin. A întâlnit și posesori de animale care reacționau radical atunci când li se întâmpla ceva rău acestora: se tăvăleau pe jos, urlau ca din gură de șarpe, tot felul de alte comportamente exagerate. Pe de altă parte, a asistat și la scene de maximă tandrețe, când stăpânii își pupau câinii inclusiv în bot. „Sunt oameni care dorm cu câinii și la o adică preferă să dea jos din pat pe cineva, dacă este cazul, numai să nu se despartă de animal. Categoric, este vorba despre o deviere de comportament. Adică, iubim animalele, cel puțin cei care le creștem, dar totul are o limită”. Revenind la cazul de față, părerea specialistului este că tânăra a fost atât de dezamăgită de toți cei dragi, încât nu mai are încredere în nimeni și, automat, câinele a devenit refugiul ei pentru că nu are cu ce s-o deranjeze. Mai mult, câinii din această rasă au un comportament jucăuș, frumos, sunt ascultători, blânzi, sufletiști, iar tânăra a găsit la el calități de care n-a avut parte la oamenii pe care i-a iubit. Factorul de stres din familie a influențat și el foarte mult acest comportament și, din cauza deziluziilor acumulate, tânăra vede lumea cu alți ochi. Câteva ședințe la psiholog o pot ajuta. „Am întâlnit oameni care sunt de principiul că mai degrabă hrănesc un câine decât un om, mai degrabă cresc un câine decât un copil, totul din cauză că li s-a inoculat ideea că oamenii sunt răi”.