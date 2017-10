Îndepărtarea machiajului, de la A la Z

Vineri, 14 Decembrie 2012

Machiajul reprezintă o activitate de bază, motiv pentru care femeile acordă foarte multă atenție produselor de înfrumusețare. De cele mai multe ori, iubitoarele machiajului nu suscită același interes și pentru demachiere, cel mai important pas pentru o piele curată și sănătoasă. Pornind de la principiul "Fără o demachiere corectă nu există un ten sănătos", îndepărtarea machiajului în fiecare seară este o etapă la fel de importantă precum spălatul pe dinți. De aceea, femeile trebuie să știe cum se realizează o demachiere corectă. Astfel, dacă te machiezi în grabă, în câteva secunde, fără să conștientizezi că pielea ta are nevoie de o curățare profundă, efectele negative nu vor înceta să apară. De ce? Răspunsul este simplu. Urmele de machiaj rămase pe piele blochează porii și favorizează acumularea sebumului. De asemenea, punctele negre sau cele albe sunt consecința unei demachieri inoportune. De cele mai multe ori, spălarea tenului cu geluri speciale poate fi de mare ajutor, dar nu este soluția salvatoare. Cel mai indicat este să apelezi la o loțiune demachiantă potrivită tipului tău de ten. Acestea sunt special formulate pentru a păstra ph-ul natural al tenului. În acest sens, dermatologul Andra Cristea a explicat pentru eva.ro: "Demachiantul ideal pentru tenul mixt este sub forma de soluție micelară, deoarece acest tip de ten necesită produse care să nu îl încarce în zonele grase, dar în același timp să nu îi usuce și mai tare zonele care oricum nu au suficient sebum (precum gelurile care se clătesc cu apă). Tenul uscat se va curăța de două ori pe zi folosind un produs demachiant sub forma de lapte sau crema sau chiar o lotiune micelară. Curățarea tenului gras se va face dimineața și seara cu un gel care necesită clătire cu apă, după care se va aplica o loțiune tonică astringentă".