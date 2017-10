Încurajat de bonă, un copil îşi chinuieşte animalele de casă ca pe propriile jucării

Încurajat de bonă, un copil își chinuiește animalele de casă ca pe propriile jucării

Este un lucru arhicunoscut: copiii iubesc animalele! Problema e că nu toți părinții știu că adoptarea unui necuvântător trebuie făcută după ce copilul a împlinit doi sau chiar trei ani și urmare consultării unui veterinar și a unui pediatru. Animalele nu sunt jucării pentru copii! Este un avertisment al specialiștilor pe care l-am auzit de nenumărate ori. Asta, din cauză că apariția și încurajarea mani-festărilor agresive la animalele cu o vârstă fragedă este extrem de periculoasă, deoarece astfel li se poate dezvolta și fixa un caracter violent, imposibil de modificat mai târziu. Că nu este vorba de simple teorii o dovedește și cazul pe care-l vom relata în continuare de tatăl unui băiețel în vârstă de trei ani. „Am un băiețel tare năzdrăvan de felul lui, plin de idei și, dacă-l scapi din ochi, sigur face o boroboață. Recunosc, l-am și alintat, că greu ni l-a adus barza, eu am 46 de ani, iar soția 45. Ne-am și permis, financiar, să-i oferim mult mai multe lucruri decât le-am avut noi în copilărie pentru că avem o afacere de familie care a mers bine până când am angajat un tip care m-a furat la greu. Din această cauză a trebuit ca soția să se întoarcă la firmă, pentru că pe criza asta nu mai ai încredere în nimeni. Am angajat pe post de bonă la copil o doamnă care spune că a fost profesoară la țară” – ne-a povestit Adrian O., din Constanța. Bărbatul ne-a mai spus că bona copilului le-a… băgat în cap că atunci când copiii cresc alături de un animal de companie - de regulă un câine sau o pisică -, vor deveni mai cuminți, mai buni, le va păsa de cei din jur, vor învăța să fie mai responsabili etc. Suficiente argumente pentru a-i oferi micuțului, de sărbători, atât un câine, cât și o pisicuță, în speranța că animalele îl vor mai disciplina. Încântat peste măsură de noii lui companioni, băiețelul a început să-i... smotocească mai rău ca pe propriile jucării. „Știam că el e năzdrăvan, însă nu ne așteptam ca bona să fie cea care îl ațâță pe băiat să bruscheze animalele, să le pună la punct cu pumnul, deși, pe față, n-ar recunoaște așa ceva nici moartă!” – a precizat, încurcat, tatăl micuțului. Pisica a trecut la răzbunări În vreme ce, deocamdată, câinele nu pare… deranjat de tratamentul brutal al micului său stăpân, pisica nu-l tolerează pe micul… tiran, mușcându-l și zgâriindu-l atât de tare, încât: „ne-a băgat în sperieți pe toți. L-am dus la doctor, problema e rezolvată acum, însă nu știm ce să facem în continuare. Pe bonă am concediat-o, dar cu animalele nu știm ce să facem. Le-am dus în altă parte, dar Costinel plângea într-una după ele și le-am adus din nou acasă. Citim ziarul dum-neavoastră și am crezut că, așa cum îi ajutați pe alții, probabil că ne-ați putea fi și nouă de folos. Noi credem că nu suntem singurii în situația asta! Vă mulțumim pentru răbdare”. Necăjite, pisicile își arată ghearele! Prin amabilitatea dr. Gheorghiță Mureșanu, medic veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 De-cembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341/415.777), am aflat că violența pisicii poate fi dezvoltată încă din primele ei zile de viață, atunci când stăpânul se joacă cu ea în mod inadecvat sau permite acest lucru propriilor copii sau altor persoane. Mulți greșesc atunci când se joacă brutal sau necăjesc pisoiul, deoarece acest lucru îi va stimula dreptul la ripostă, care se poate manifesta prin zgârietură cu ghearele sau prin mușcătură. Dacă la căței este permis acest lucru, scopul unui câine de pază fiind acela de a deveni agresiv, desigur, controlat, față de oameni și un bun paznic, această manifestare este complet nedorită la pisici. Chiar dacă, la început, o astfel de joacă poate face din pisoiul nostru un mușcăcios amuzant, mai târziu, când va deveni adult, violența lui ne va crea mari probleme, unele cu urmări deosebit de grave. De aceea, specialistul atrage atenția cititorului nostru că indiferent de situație, cu un pisoi mic trebuie să ne comportăm calm, fără gesturi bruște sau sperieturi, mângâindu-l ușor și tandru, astfel încât să nu-i declanșăm sentimente de posibilă ripostă. Tratat astfel, pisoiul va crește armonios și echilibrat psihic.