Incredibil! În Constanţa sunt parcuri fără nicio bancă!

Banci in parcul Garii CFR

Nu stiu cat de buna este ideea de a amplasa banci in parcul Garii CFR. Spun asta pentru ca se stie in zona garii sunt prezenti tot felul de indivizi dubiosi si asta ar fi o facilitate suplimentara pentru acestia de a stationa in acea zona. Cred ca ar creste riscul infractionalitatii in zona. Inainte de a lua o hotarare trebuie analizate atent si urmarile negative.