Încotro, dacă n-aţi primit salariul?

Încotro, dacă n-ați primit salariul?

Doamnă Cristina Popa, există soluții legale de care puteți face uz pentru recuperarea salariilor neplătite de către angajator.Sesizarea ITM. Astfel, după cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, persoana care nu și-a primit drepturile salariale pentru munca depusă are dreptul să facă o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căruia își are sediul social angajatorul. Reclamația trebuie să conțină datele de identitate ale salariatului, precum și neregulile pe care i le impută angajatorului. Pot fi reclamate atât neplata salariului, cât și, de exemplu, neplata orelor suplimentare, neacordarea repausului săptămânal, neînregistrarea demisiei etc., în funcție de situație. Va fi, apoi, datoria ITM să constate dacă angajatorul vizat a încălcat sau nu legislația muncii.Procedura de mediere. Medierea coflictelor de muncă poate interveni atât înaintea declanșării unui proces în fața instanțelor de judecată, cât și după ce s-au formulat cereri de chemare în judecată, apeluri sau recursuri.Acțiune în instanță, la tribunalul în raza căruia are domiciliul sau locul de muncă salariatul, este o altă cale de atac în caz de neplată a drepturilor salariale. Dealtfel, singura autoritate care îl poate obliga pe angajator este instanța de judecată, după emiterea unei decizii definitive în acest sens. Acțiuni de acest fel se depun în termen de 3 ani de la data de când trebuia să se plătească salariile. Acțiunea este scutită de plata taxelor judiciare.