Închisoare pentru cei care construiesc fără autorizaţie?

Închisoare pentru cei care construiesc fără autorizație?

Ştire online publicată Miercuri, 09 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Construirea fără autorizație constituie, după caz, fie contravenție (sancționată cu amenzi între 1.000 lei și 100.000 de lei), fie infracțiune (pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă).Statisticile arată că, în România, cei dotați cu tupeu de la mama-natură pot să-și ridice o casă și în mijlocul drumului, fără a-și pune măcar problema autorizației de construire, cum cere legea. Și nu e vorba neapărat despre cei care locuiesc în mediul rural, căci de o asemenea îndrăzneală dau dovadă și locuitorii din marile orașe, inclusiv din Capitală. Dacă nu sunt afectați direct, în general, vecinii trec cu vederea asemenea inițiative, însă, în caz contrar, lucrurile degene-rează. La Constanța, de exemplu, există multe familii care împart aceeași curte. Că acestea s-au confruntat, de multe ori, cu tot felul de divergențe, o confirmă sesizările primite la redacție. De data aceasta, un cititor a dorit să atragă atenția că motivul scandalului iscat între familia lui și cea a unei rude apropiate îl constituie încercarea rubedeniei de a-și extinde locuința, chiar dacă această lucrare îi va afecta lui calitatea vieții: „Stau în aceeași curte cu un văr primar de peste 12 ani, ne-am împăcat destul de bine până acum. Necazurile au în-ceput să curgă după ce i-a venit ideea să-și mărească sufrageria. Mi-a explicat că vrea să spargă un perete, ideea e că dacă face asta, îmi ia mie toată lumina din bu-cătărie și sufragerie, fără bec n-o să putem sta acolo nici vara. Normal că m-am supărat! În plus, nu vrea să ceară autorizație de la primărie, pentru că e sigur că n-o să primească așa ceva. Eu îl înțeleg că vrea spațiu mai mare și chiar nu are altă posibilitate să-și ducă ideea până la capăt, dar asta nu e vina mea. I-am spus că dacă nu-i convine, îi cumpăr eu casa pentru băiat și să plece în altă parte. A luat foc, mă acuză că, de fapt, asta urmăresc, să-l scot din curte. Zilele trecute, am văzut că a adus niște meșteri, probabil să se apuce de treabă. L-am amenințat că dacă o să construiască fără autorizație, o să-l dau pe mâna Parchetului. Cineva mi-a spus că riscă pușcăria pentru așa ceva! Sau scapă doar cu amendă?”.Amenzi până la 100.000 leiSituațiile de genul celei relatate astăzi, după cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, intră în categoria contravențiilor și nu a infracțiunilor, astfel că nu se pune problema aplicării pedepsei cu închisoarea. Însă, în ideea de a stopa asemenea excese, deloc rare, legislația prevede amenzi usturătoare, care pot începe de la 1.000 de lei și pot ajunge și la 100.000 de lei, în funcție de situație. Așadar, cei care iau asemenea inițiative ar trebui să aibă în vedere ce amenzi riscă.Totul, din cauză că autorizația de construire este obligatorie, printre altele, atât în cazul lucrărilor de construire, dar și în al celor de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de des-tinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora. Pe de altă parte, dacă neregulile privind lucrările de construire fără autorizație se încadrează la capitolul infracțiuni, atunci pentru asemenea fapte, cei în cauză riscă închisoare de la 3 luni la 3 ani.