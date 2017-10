În ce condiţii se oficiază cununii civile în week-end şi cât costă

În ce condiții se oficiază cununii civile în week-end și cât costă

De la începutul acestui an, Oficiul de Stare Civilă Constanța a decis să reia oficierea cununiilor civile și în zilele de sâmbătă - duminică, și în cele de sărbători legale. Cât privește costurile, mulți le consideră „exagerate, fixate după ureche”, comparativ cu tarifele percepute pentru oficierea unei căsătorii în cursul săptămânii, care, dacă se produce între orele 10,00 - 14,30, costă numai 2 lei! „Sigur că orice salariat din țara asta are dreptul să fie liber în week-end, iar dacă muncește, să fie plătit, nu să facă muncă voluntară, ca pe vremea comuniștilor. Dar nu toți tinerii își permit să plătească o grămadă de bani ca să se cunune civil sâmbăta sau duminica. Sigur, se poate spune că dacă vreau să mă coste ieftin, să fac cununia civilă în cursul săptămânii, doar cu familia, să nu dăm nicio masă, ca și când așa ceva e și ușor de făcut! Se uită că, la mulți tineri, cununia civilă e urmată și de cununia religioasă, iar astea nu se fac în cursul săptămânii! În plus, se îmbracă rochia de mireasă… Cum ar fi să te cununi civil marțea, în rochie de mireasă! E un eveniment atât de important din viața omului, pe care, mai ales tinerii fără potență financiară, n-au cum să-l împartă, se pierde toată emoția. Toată problema e la preț! Să se facă și aici pe tranșe, în funcție de venituri, poate unii n-au nicio problemă să plătească și 1.000 de lei” - ne-a spus o tânără, care a ținut să precizeze că în asentimentul ei sunt mulți alți tineri care sunt pe pragul de a-și întemeia o familie, la care petrecerea de cununie civilă ține locul nunții tradiționale.„Am auzit și eu circulând tot felul de prețuri aberante, care nu au nicio legătură cu realitatea. Pe de altă parte, sigur că prețurile sunt mari în week-end, comparativ cu cele din cursul săptă-mânii. Dar acestea nu sunt fixate «după ureche», ci prin hotărâre a Consiliului Local. La suma de 350 lei, stabilită de Consiliul Local, noi adăugăm taxa de 2 lei” – ne-a spus Rodica Crăciun, șefa Oficiului de Stare Civilă Constanța. Însă, constănțenii ar trebui să știe că, în continuare, nu există temei legal pentru plata funcționarilor care asigură acest serviciu în zilele lor libere prin lege. Cu toate că volumul de muncă este foarte mare la Starea Civilă Constanța, singura soluție este ca salariații care muncesc în week-end să fie compensați cu zile libere, acordate în cursul săp-tămânii. „Nu avem articol de lege care să permită plata orelor suplimentare. De fapt, acesta a fost și motivul pentru care, până în ianuarie 2014, nu se mai oficiau cununii în week-end. La fel se întâmplă și în cazul deceselor, se lucrează sâmbăta, între orele 8,30-2,30, tot pe compensare cu zile libere” - a completat șefa Stării Civile.Cuplurile care doresc ca oficierea căsătoriei civile să aibă loc în zilele de luni - vineri, vor avea de plătit taxe mai mici, și acestea influențate de orele la care se face programarea. Astfel, dacă oficierea se petrece între orele 10,00 - 14,30, taxa este absolut simbolică, de numai 2 lei. Însă, dacă se optează ca oficierea să aibă loc după ora 15,00, atunci se vor scoate din buzunar 150 de lei.Important! De precizat că oficierea cununiei civile (atât pentru programările din zilele de week-end, cât și pentru cele din cursul săptămânii), se face după zece zile de la depunerea dosarului la Oficiul Stării Civile. Cât privește perioada de 10 zile, aceasta cuprinde atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și cea în care se oficiază evenimentul.