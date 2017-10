În casetele florale de pe trotuarele marilor bulevarde constănţene se lăfăie bălăriile…

Criză și de… verdeață!

În casetele florale de pe trotuarele marilor bulevarde constănțene se lăfăie bălăriile…

De fiecare dată când observă că spațiile verzi din oraș dispar unul câte unul sub roțile excavatoarelor, cititorii lansează SOS-uri disperate la adresa edililor, chiar dacă știu din start că nu sunt auziți. Obosiți să tot atragă atenția că ditamai orașul Constanța se află în eternă criză de verdeață, care ar contracara cât de cât efectele caniculei și ale poluării, astăzi, cititorii își impută propria lipsă de inițiativă… Sictir general… l Andrei B, în vârstă de 49 de ani, locuiește pe b-dul Alexandru Lăpușneanu din Constanța și simte că: „E un sictir general de colo până colo! Am uitat ce e aia muncă voluntară, ne e rușine să tăiem bălăriile din fața blocurilor, pe motiv că sunt pe domeniul public și e treaba primăriei. Așa o fi, dar ar trebui să ne aducem aminte că, odinioară, gospodinele spălau temeinic trotuarul din fața curților, iar piatra și asfaltul se înviorau un pic. Am încercat să curăț în fața blocului în care stau, dar nevasta m-a luat la ture, cum că aș fi fraierul blocului. Îmi aduc aminte că pe vremea comuniștilor, toate casetele florale erau îngrijite și pline de plante, mai mare dragul. Acum, dacă luați orașul la pas, o să vedeți că e jale. Avem sedii de firme superluxoase, iar în fața lor e plin de uscături. Rar vezi ceva frumos și îngrijit. O să mă refer concret și fără supărare la câteva sedii de bănci și alte instituții din zona Trocadero”. l Că aspecte de acest gen sunt omniprezente în orașul Constanța o recunoaște și Diana Manea (37 ani). Își aduce aminte că imediat după Revoluție, angajații buticurilor udau cu cana trotuarele din fața magazinelor, „și parcă trotuarele miroseau altfel. Acum buticurile au dispărut, dar au apărut sedii luxoase la tot felul de firme. Puține dintre ele sunt interesate de felul cum arată zona din fața sediului. O fi domeniu public și e treaba primăriei, nu zic, dar chiar așa? Nu-și permit ele să plătească pe cineva să curețe și să planteze niște flori? Nu cred una ca asta, mai ales că la criza asta, cei fără putere financiară au cam dat faliment. E nevoie de puțină inițiativă, nu de bani mulți. Eu locuiesc în zona Gării și nu-mi place deloc cum arată spațiile verzi din fața Trezoreriei!”. l Aida Suciu (51 ani, din Constanța), de exemplu, după modelul edililor bucureșteni, recomandă și celor din Constanța să caute soluții pentru amenajarea de noi parcuri în al doilea oraș al țării, fie și obligați de legea care impune mai mult spațiu verde în orașe: „Până atunci, însă, mă uit la ce este în jurul meu și nu-mi place deloc. Știu, este datoria primăriei să ofere material floricol și dendrologic, dar și a noastră, să mai punem mâna. Cu ani în urmă, toate casetele florale erau numai culoare. Înviorau orașul și mai alungau depresia oamenilor. Primăria avea o armată de salariați– se numeau peisagiști-floricultori, care le întrețineau. Acum, în loc să pună flori în aceste locuri, primăria cheltuiește bani pentru a agăța pe stâlpi ghivece cu mușcate, care, din cauza pomilor, nici măcar nu se observă. Și mă întreb de ce arată așa de jalnic casetele astea? Luați-o la pas, de exemplu, pe b-dul Lăpușneanu din Constanța și o să vă convingeți că nu bat câmpii”. l Margareta Mihai, T. Gălățeanu și Maria Stan știu că în Constanța, în multe zone, s-au demolat vechile case, s-au construit blocuri de firme, vile, blocuri de locuințe, peisajul s-a schimbat, însă, în multe locuri, abia de mai încap mașinile salubrității. De asemenea, ei nu înțeleg cum e posibil ca în Germania, de exemplu, orice petec de pământ de pe spațiul public sau privat să fie plin de flori: „Și noi plătim impozite, probabil chiar mai multe decât ei, dar Constanța numai a oraș european, bașca turistic, nu arată! Mamaia, da, arată bine, dar nu ajunge!”. Ei nu și-au pierdut speranța că, într-o bună zi, măcar bulevardele Constanței vor fi inundate de flori și verdeață, așa cum i-ar sta bine unui oraș cu adevărat european. Chiar îndrăznesc să propună edililor, după modelul francez, să aibă în vedere ca și acoperișurile blocurilor să fie pline de verdeață, pentru ca orașul să fie mai… ecologic și mai plăcut!