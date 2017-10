Importanţa măselelor de minte

Pentru sănătatea dumneavoastră

Importanța măselelor de minte

Ştire online publicată Miercuri, 24 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Cu toate că mama mea a avut destule probleme cu dantura de-a lungul anilor, mai are încă, la vârsta de 57 de ani, o măsea de minte la locul ei. Am fost împreună la stomatolog pentru o lucrare, iar doctorul i-a spus că măseaua asta îl va ajuta să-i susțină lucrarea mai bine. Este posibil acest lucru? Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că doctorului n-am îndrăznit să-i cer explicații, vă dați seama din ce motive" (Sonia Mărgelatu, din Constanța) Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bă-trân nr. 3), ne-a explicat că, în urma unor studii, specialiștii au ajuns la concluzia că două măsele de minte din trei sunt extrase fără o motivație clară, ceea ce se consideră a nu fi tocmai în regulă. Chiar dacă măselele de minte creează ceva probleme în perioadele adolescenței și ale tinereții, la maturitate ele pot permite o masticație mai bună a alimentelor în cazul în care, între timp, s-a renunțat la unii molari cariați. De asemenea, la persoa-nele în vârstă, într-adevăr, măselele de minte ajută la stabilitatea unor aparate dentare.