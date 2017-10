„Îmi trebuie calmante ca să rezist la înjurăturile şoferilor!”

„Îmi trebuie calmante ca să rezist la înjurăturile șoferilor!”

Anul de criză 2009 îi obligă pe șoferii prinși pe picior greșit în trafic să scoată din buzunar mai mulți bani pentru amenzi față de anul trecut. Dacă la sfârșitul lui 2008, amenda maximă pentru persoane fizice era de 1.080 lei, de la 1 ianuarie 2009 a crescut la 1200 lei. Majorarea este și mai consistentă în cazul persoanelor juridice, pentru care amenda maximă a ajuns de la 5.400 lei în 2008, la 6000 lei în 2009. Cu alte cuvinte, de la începutul noului an, un punct amendă valorează 60 lei, reprezentând 10 la sută din salariul minim brut pe economie. În decurs de numai trei luni, aceasta este a doua majorare a sancțiunilor rutiere. „Dacă s-ar da cu adevărat amenzi șoferilor, dar și pietonilor indisciplinați și nervoși, poate că ar fi ceva disciplină pe șosele. Este bine că cei de la Rutieră fac fel de fel de campanii, dar ar trebui să nu îi ierte nici pe șoferii slobozi la gură. Eu, de exemplu, am parcat de câteva ori pe locul din fața blocului (nemarcat, țineți cont!) pe care un vecin s-a făcut stăpân. Am dat nas în nas de câteva ori cu el și n-ați vrea să știți ce era la gura lui! Altădată, un taximetrist extrem de grăbit m-a înjurat în toate felurile de față cu copilul meu, de cinci ani, care se afla pe bancheta din spate, pentru că nu m-am grăbit suficient într-o intersecție. Zilele trecute, un alt șofer mă soma, verbal, să trec pe roșu, că doar nu eram decât noi doi pe șosea! Vă mai pot povesti multe faze din astea, dar întrebarea mea la dumneavoastră este cum se pot ele dovedi la poliție sau în instanță, pentru ca șoferii violenți să-și primească pedeapsa, că doar nu trăim în junglă. Cred că nu este normal să umblu cu calmante la mine ca să rezist la toate înjurăturile și jignirile debitate de astfel de indivizi. Numai în România se întâmplă așa ceva, ca și când n-am intrat în UE, unde șoferii zici că sunt din altă lume, așa înțelegători sunt!” – L. Leonte, din Constanța. Șoferii violenți pot fi… dovediți! Inspectorul Marius Ghiță, purtător de cuvânt al Poliției Rutiere Con-stanța, ne-a explicat că în situații de acest gen (într-adevăr, delicate, dacă nu există constatarea unui polițist), aplicarea amenzilor prevăzute de lege este mai dificilă. Dar asta nu înseamnă că șoferii violenți își pot face mendrele în trafic fără să fie pedepsiți în vreun fel. Cum procedați când sunteți insultați în trafic? De regulă, dacă la incident nu există martori, deci sunt numai două persoane implicate, este foarte greu de dovedit ce s-a întâmplat cu adevărat, luându-se în calcul cuvântul unei persoane contra cuvântului celeilalte persoane. Când de față sunt însă două-trei persoane, atunci șoferul incriminat poate să fie avertizat sau chiar amendat. Pentru asta, va trebui să faceți o adresă către Serviciul Poliției Rutiere (atenție, anonimele se clasează, deci va trebui să scrieți toate datele personale de stare civilă!), în care să relatați cum s-a desfășurat incidentul, după următorul model: „în timp ce traversam strada cutare sau circulam pe strada x, conducătorul auto care conducea autoturismul marca… nr… mi-a adresat injurii….”. „Pe baza acestei reclamații, noi vom invita persoanele implicate în incident la sediul Poliției Rutiere. Pentru că este foarte greu de aplicat o amendă în lipsa unui proces-verbal de constatare semnat de un polițist (al cărui rol, indiscutabil, este și de mediere a conflictelor), persoana în cauză, dacă dorește, se poate adresa instanței de judecată (având în vedere că unii sunt reclamagii de profesie, iar alții reclamă din motive subiective sau răfui), unde se va prezenta cu martori, iar judecătorul va dispune în consecință. Trebuie să spun că noi am dat nenumărate avertismen-te de acest gen până acum” – a mai adăugat inspectorul Marius Ghiță. v v v Atâta vreme cât bunul simț și respectul pentru Codul rutier sunt o… rara avis pentru mulți conducători auto, cititorul nostru este de părere că „berbecii sau șmecherii care jignesc și încurcă circu-lația” ar putea fi mai ușor depistați dacă toată străzile importante ale orașului vor fi monitorizate cu camere de luat vederi.