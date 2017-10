Îl poate obliga arendaşul pe proprietar să-i vândă lui pământul?

1

preemptiunea

ii trimiti arendasului o scrisoare recomandata cu confirmare de primire in care ii oferi terenul spre vanzare, specifici pretul, parcela, samd, ii dai un termen de cateva zile sa-ti raspunda... iti faci o copie legalizata dupa continutul scrisorii, astepti confirmarea de primire, te duci la notar cu noul cumparator si cu scrisorica cu confirmarea de primire. daca esti mai destept cand semnezi contractul de arenda se face o mentiune in contract ca arendasul renunta la preemptiune! end of story.