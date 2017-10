Îi este ruşine să-şi denunţe violatorul pentru că sunt rude

Psihologul te ajută

Îi este rușine să-și denunțe violatorul pentru că sunt rude

Potrivit specialiștilor, victimele unui viol nu pot depăși trauma suferită fără sprijinul familiei, al prietenilor sau al cunoștințelor, pentru că deseori lumea consideră că acestea au și ele o parte din vină. Situația este de-a dreptul complicată atunci când violatorii fac parte din familia victimei, un eventual proces fiind o nouă traumă pentru aceasta. „Am o soră care stă la țară. Are trei copii și am vrut s-o ajut cu fata cea mare, care este la școală, nu vă spun în ce clasă, ca să nu afle colegii ce i s-a întâmplat. Totuși, trebuie să vă spun că o să împlinească 16 ani în luna iunie. Eu am doi băieți minori, iar soțul este mai în vârstă decât mine și un afemeiat de n-ai văzut! Totuși, nu m-am gândit că poate să fie în stare să se dea chiar la nepoata mea. Problema e că nici eu nu mi-am dat seama că între ei ar fi ceva, pentru că fata nu s-a plâns niciodată. Anul ăsta, de Paște, l-am văzut pe bărbatul meu cum se gudura pe lângă nepoata mea, care avea ochii roșii de plâns. M-am gândit că o fi supărată și el vrea s-o încurajeze. Seara, iar nu mi-a plăcut cum îi vorbea și atunci am intrat la idei. Nu mi-a trebuit prea mult ca să-mi dau seama că i-a făcut felul. Până la urmă, nepoata mea și-a făcut curaj și mi-a povestit toată tărășenia, dar nu vrea să-l dăm pe mâna poliției. Chiar mi-a zis că dacă îl reclam eu, o să se arunce în mare. Tot timpul spune că îi este rușine să-l reclame pentru că suntem rude, am ajutat-o mult, dar eu cred că altceva e la mijloc. Mă gândesc că l-o fi încurajat și ea, nu știu ce să mai cred. Nu vreau să întrerupă școala și să plece acasă, dar bestia asta trebuie să plece urgent din casa mea. Nepoata mea a citit în ziarul dumneavoastră despre tânărul care s-a sinucis săptămâna trecută, iar atunci mi-a zis că-l fericește că a scăpat de lumea asta rea. Tare îmi e frică să nu facă și ea vreo trăsnaie, mai ales că de când am aflat eu plânge tot timpul și doarme cu mine în pat.” – E. O., 44 ani. v v v De la psihologul Speranța Băcana am aflat că, de regulă, victimele unui viol suferă traume foarte puternice, care pot fi atenuate numai prin tratament medical adecvat, dar și prin intervenția autorităților. În același timp, în majoritatea covârșitoare a cazurilor de această natură, dezgustul față de autorul abuzului este dublat de o frică intensă. Or, pentru rezolvarea acestor cazuri atât de sensibile, cu o mare încărcătură emoțională, medicii, avocații, dar și serviciile de asistență socială trebuie să conlucreze pentru colectarea datelor și rezolvarea cazurilor. Scopul acestor eforturi trebuie să conducă la revenirea victimei la o stare de normalitate, dar, în același timp, și de a-l identifica și pedepsi pe cel care a comis abuzul, protejând astfel nu doar victima, ci și comunitatea. Violatorii trebuie denunțați, chiar dacă fac parte din familie Din păcate, multe cazuri de viol rămân necunoscute, tocmai din cauză că acestea se produc în mediul familial. De aceea, specialista vă sugerează dumneavoastră să vorbiți deschis și cu părinții fetei, întrucât nepoata dumneavoastră chiar are nevoie de o evaluare a sănătății mentale și de o terapie adecvată. Consilierea psihologică este foarte necesară, dar la aceasta, indiscutabil, trebuie să participe și familia. De asemenea, vi se recomandă să-l denunțați dumneavoastră pe violator instituțiilor abilitate, chiar dacă vă este încă soț, din cauză că mulți pedofili și violatori au severe disfuncții psihosexuale, ei reprezentând un real pericol social.