Îi chinuie talentul sau nesimţirea?

Graffiti

Adevarul adevarat e ca intr-o tara atat de frumoasa si organizata precum Romania graffiti-ul este cea mai serioasa problema... Daca o tinem tot asa avem toate sansele sa ajungem ca tarile din vest la care ne uitam cu scarba si desconsiderare...Germania spre exemplu... Ce bine ca totusi tara asta mai are oameni intregi la cap precum domnul Vlad T care sustine "Este suficient sa prinda cativa si ...prin metodele politiei ii vor prinde pe toti." Domnule mic comunist ratat,cum propui sa intre politia peste mine in casa? Pe baza unor vorbe spuse de cineva? Ce te face sa vrezi ca in cazul in care intra la mine in casa nu ii spun ca de la tine am invatat sa fac? Nu vi se pare ca ar trebui sa va concentrati asupra altor fapte nedemne din tara asta mai intai? Cfr-ul este distrus cu buna stiinta de aia care il conduc si pe voi va intereseaza sa prindeti niste pusti de 14 ani care coloreaza... si sa ii bagati si la racoare cateva zile sa se invete minte...