Iertarea - una din legile iubirii

Religia ne învață că există și postul simțurilor, al minții și al duhului, păcatul venind prin două izvoare: prin mânie și prin lăcomie, iar prin post și rugăciune acestea seacă. De la Mântuitorul Iisus Hristos am aflat că Dumnezeu este iubire și porunca cea mai mare este porunca iubirii de Dumnezeu și de oameni. Una din legile iubirii se numește iertare și, împlinind-o, vom înfrânge mânia. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus: “De veți ierta oamenilor greșealele lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru cel Ceresc; iar de nu veți ierta oamenilor greșealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșealele voastre”. Ana M., din localitatea 23 August, ne-a mărturisit că, deși nu are nimic împotriva religiei, până acum nu prea i-a păsat de ceea ce aceasta propovăduiește. „Nu sunt o persoană foarte rebelă, dar după toate boacănele pe care le-am făcut până la vârsta de 36 de ani, fără să-mi pese, cei din jur m-au tot pus la zid. Probabil că am ajuns la vârsta la care m-am maturizat destul, din moment ce vreau să schimb unele lucruri. Adică, în primul rând, mi-am propus să nu mai fiu așa de iute la mânie și, mai ales, lacomă și invidioasă. Dar cel mai mult îmi doresc s-o pot ierta pe soacră-mea, care, acum patru ani, când i-am interzis să ne mai intre în casă din cauză că-și băga nasul peste tot, m-a blestemat să nu-mi dea Dumnezeu nici un copil, ca să nu mă deranjeze nimeni, niciodată! Pe atunci, chiar nu-mi doream copii, numai că acum asta este cea mai mare dorință a mea, dar nu se leagă nimic. Nu știu cum să procedez ca să mă poată ierta și să-și retragă blestemul, care mă obsedează, dacă acest lucru mai este posibil”. Există dezlegare de jurământ! Vasile Vasile, preot paroh la Biserica Cuvioasa Parascheva din Năvodari, ne-a explicat cum poate ieși de sub influența acelui jurământ, dar și cum poate obține cititoarea noastră iertarea soacrei sale: “Există o dezlegare de jurământ în cartea bisericii, numită Aghiasmatar. Este o dezlegare specială de împăcare pentru blestem. În aceste condiții, îi recomand acestei doamne să meargă la biserică, să-și descarce sufletul prin sfânta spovedanie, iar preotul va ști să-i citească această rugăciune. Cu atât mai bine poate face acest lucru acum, în Săptămâna Mare. Dacă va proceda așa cum scrie în cartea bisericii, cititoarea dumneavoastră se va liniști sufletește și va învăța să ierte mult mai ușor”.