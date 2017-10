Pentru iubitorii de flori

Iedera

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Intenționez să îmbrac un gard cu iederă, dar nu știu cum se stimulează această plantă ca să crească mai repede și nici dacă este pretențioasă. Sper să aflu toate aceste amănunte de la dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Delia Moroianu, din Mangalia”. x x x De la Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lav-tex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), am aflat că iedera poate fi ghidată după bunul plac al omului, deci va crește exact cum avem nevoie, ea nefiind o plantă pretențioasă. Pulverizati periodic frunzele cu apă Ca să se dezvolte frumos, iedera are nevoie de apă, dar nu foarte multă în pământ, din cauză că ea iubește apa din atmosferă. De aceea, se recomandă pulverizarea frunzelor, mai ales în serile fierbinți de vară. Atenție: foarte multă apă în pământ o usucă repede, pentru că rădăcinile putrezesc. Se înmulțește repede Intreresant la iederă este și faptul că se înmulțește repede, prin butășire sau marcotaj. Nu vă rămâne decât să tăiați lăstari și să-i plantați într-un ghiveci cu un pământ gras (pământul de pădure, ușor acid, este excelent). Țineți ghiveciul într-un loc umbros și în scurt timp planta va prinde rădăcini, putând fi transplantată. Dacă iedera a fost atacată, ștergeți frunzele cu un burete ud, îmbibat într-o soluție de apă și săpun de casă. Dacă doriți un tratament… profesionist, mergeți la o florărie sau o farmacie fitosanitară și cumpărați un acaricid.„Intenționez să îmbrac un gard cu iederă, dar nu știu cum se stimulează această plantă ca să crească mai repede și nici dacă este pretențioasă. Sper să aflu toate aceste amănunte de la dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Delia Moroianu, din Mangalia”. x x x De la Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lav-tex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), am aflat că iedera poate fi ghidată după bunul plac al omului, deci va crește exact cum avem nevoie, ea nefiind o plantă pretențioasă. Pulverizati periodic frunzele cu apă Ca să se dezvolte frumos, iedera are nevoie de apă, dar nu foarte multă în pământ, din cauză că ea iubește apa din atmosferă. De aceea, se recomandă pulverizarea frunzelor, mai ales în serile fierbinți de vară. Atenție: foarte multă apă în pământ o usucă repede, pentru că rădăcinile putrezesc. Se înmulțește repede Intreresant la iederă este și faptul că se înmulțește repede, prin butășire sau marcotaj. Nu vă rămâne decât să tăiați lăstari și să-i plantați într-un ghiveci cu un pământ gras (pământul de pădure, ușor acid, este excelent). Țineți ghiveciul într-un loc umbros și în scurt timp planta va prinde rădăcini, putând fi transplantată. Dacă iedera a fost atacată, ștergeți frunzele cu un burete ud, îmbibat într-o soluție de apă și săpun de casă. Dacă doriți un tratament… profesionist, mergeți la o florărie sau o farmacie fitosanitară și cumpărați un acaricid.