Idei de cadouri pentru bărbaţi

Idei de cadouri pentru bărbați

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mai sunt câteva zile și va trebui să le dăruiești celor dragi ceva care să-i bucure. Și pentru că cei mai mulți dintre noi ne plângem că nu avem timp și nici nu ne putem decide prea ușor, cunoscătorii ne împărtășesc din ideile lor, pentru a ne ajuta să alegem cadoul perfect de la Moșu’.Geantă. Este perioada în care se poartă gențile masculine de mână. De asemenea, poți alege o geantă sport pe care orice bărbat o poate purtat atunci când se duce, de exemplu, la sală.Ceas de mână. Chiar dacă iubitul, fratele sau tatăl tău are deja unul, nu înseamnă că nu-i mai poți cumpăra altul. Ideea este să-i iei unul diferit ca și stil. Așa că, dacă persoana vizată are un ceas sport, îi poți lua unul elegant. Dacă are unul cu brățară metalică, cumpără unul cu brățară din piele. De asemenea, poți alege între o brățară din piele maro sau una neagră, în funcție de hainele pe care le poartă mai des. Opțiunile sunt multiple.Gamă de cosmetice. Poți alege un set care să conțină gel de ras, cremă hidratantă, balsam după ras și alte produse necesare oricărui bărbat, indiferent de scara socială căreia îi aparține. De asemenea, cu un parfum nu ai cum să dai niciodată greș, mai ales dacă știi ce fel de arome preferă. Iar de sărbători, magazinele de specialitate au oferte care mai de care mai tentante.Accesoriile sunt o soluție ideală pentru un cadou de Crăciun. Fie că alegi o brățară, un lanț cu tăblițe (de inspirație militară) sau un inel masculin, important este ca accesoriul pe care îl cumperi să fie pe stilul persoanei care-l va primi.Pulover. Nu ai cum să dai greș dacă vei allege un pulover călduros de iarnă. Încearcă un model interesant cu anchior, care se potrivește foarte bine cu o cămașă.Eșarfe. O eșarfă este un cadou perfect pentru iubitul tău dacă sunteți la începutul relației. Nu trebuie să-l cunoști foarte bine pentru a alege o eșarfă potrivită pentru un bărbat de care îți place și pe care vrei să-l impresionezi.Colecție DVD-uri. Pentru iubitorii de filme nimic nu reprezintă o bucurie mai mare decât o colecție cu filmele preferate. Așa că, dacă iubitul tău este cinefil, poți să-i dăruiești o colecție cu DVD-uri. Le puteți viziona împreună în serile reci de iarnă.Colecție de vinuri. Dacă bărbatul respectiv este cunoscător și știe să se bucure de gustul fin al unui vin rar, îi poți cumpăra o sticlă cu vin special.