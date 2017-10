„Ia-ţi jurist la tine acasă, dacă eşti şmecher!“

SEMNALE

„Ia-ți jurist la tine acasă, dacă ești șmecher!“

Consideră că angajarea unui jurist la asociația de proprietari ar fi mai rentabilă decât plătirea unui avocat pentru fiecare proces în parte. Mai mult, asistența calificată ar exclude și erorile care se pot strecura în angajarea unor contracte cu terții. Legea nu interzice acest lucru, însă reprezentanții asociațiilor sunt reticenți la acest subiect de teamă că și-ar atrage nemulțumirea proprietarilor.Cine spune că asociațiile de proprietari nu-și au rostul, ori nu cunosc, ori nu vor să știe câte probleme apar într-un bloc și că acestea se pot rezolva mai ușor în cadru organizat, decât de către fiecare familie în parte - este de părere ing. Alin Mitreanu (47 ani). Mai mult, bărbatul bagă mâna în foc că în lipsa acestor organisme ar fi un adevărat haos în blocurile patriei: „nu ar mai ști stânga ce face dreapta și ne-am putea trezi cu apa sau lumina tăiate, fără căldură etc. etc. Nu e corect doar să vrei rezul-tate, iar tu, ca locatar, să aduni res-tanțe, să nu contribui la fondul de rulment sau de reparații, să faci stricăciuni și să nu le repari, să nu participi la nicio ședință, dar să urli că președintele a angajat în defa-voarea ta nu știu ce contract, cum a fost cel de reabilitare termică, de exemplu, care a produs mult scandal. Eu știu că în alte orașe există juriști în schemă, lucru dovedit mai rentabil. I-am spus asta președin-telui, ne cunoaștem de mult, însă replica lui m-a jignit mult: «Ia-ți jurist la tine acasă, dacă ești șme-cher!». Trecând peste nepolitețea asta, l-am rugat să convoace aduna-rea generală, să vorbim cu oamenii. Însă el s-a dus la fiecare familie în parte și le-a băgat în cap la oameni că am eu nu știu pe cine care să fie angajat jurist la asociație. Nu știam de ce oamenii se uită urât la mine! Dar au uitat câți bani a dat asociația pe două procese care nici acum nu s-au terminat?”.Chiar dacă cei din propria asociație sunt ostili propunerii sale, bărbatul consideră că ideea sa merită luată în discuție la nivelul orașului: „Poate că alții vin cu idei mai bune, de ce să nu cooperăm? E vorba și de contrac-tele de publicitate stradală, de care la noi nu se profită!”.„Fiecare e liber să propună orice!“După ce ne-a spus cât de surprins este că „un intelectual ca domnul Mitreanu” i-a făcut „una ca asta”, președintele asociației, D. Lepșiu, a lăsat-o mai moale. A pro-fitat de ocazie, cerându-și scuze pentru replica nepotrivită, după care ne-a explicat că, din punctul lui de vedere, nu are nimic împotriva acestei idei, „locatarii au sărit ca arși, lor li se pare un abuz să angajezi un jurist când, poate, tu, asociație, ai un proces pe an sau nici măcar atât. E adevărat, am bătut din ușă în ușă, am vorbit cu oamenii, că la ședințe e mai greu să-i aduni pe toți. Nu m-am ferit de asta, dar nu i-am pornit eu împo-triva domnului inginer, că n-am pute-rea asta! Eu sunt dispus să mă retrag, iar viitorul președinte poate să fie jurist, nu țin cu dinții de scaun, la câte probleme sunt…”. Mai mult, i se pare salutară ideea „inginerului” și abia așteaptă să afle dacă ea este considerată „pertinentă” și de alți locatari din asociațiile constăn-țene.