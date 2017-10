Şi testul de sarcină poate da greş

Și testul de sarcină poate da greș

„Deocamdată nu sunt pregătită să fac un copil, dar am și eu o nelămurire: acum trei luni am făcut un test de sarcină și așa am aflat că o să devin mămică. Totuși, nu aveam niciun fel de simptom, dar niciunul, iar doctorul de familie mi-a dat trimitere să-mi fac analizele de sânge. Rezultatul m-a bulversat și mai tare: nu mai eram gravidă! Este posibil ca testul de sarcină să dea informații greșite? După aceea mi-a venit ciclul, iar problemele s-au rezolvat de la sine. Totuși, este foarte important pentru mine să mă ajutați cu lămuriri. Mii de mulțumiri și scuze pentru deranj!” – Valentina, 29 ani. v v v Este posibil ca analizele de sânge să arate un răspuns negativ de sarcină, iar testul făcut la domiciliu să arate unul pozitiv - precizează medicul ginecolog Maria Moise, care atrage atenția că, de exemplu, femeile care au urmat un tratament împotriva infertilității cu Profasyl, este bine să știe că vor avea rezultate pozitive la testele de sarcină o perioadă de cel puțin 14 zile scursă de la terminarea tratamentului respectiv. Testul poate da rezultate pozitive false și în alte situații: avort, chisturi ovariene, pierdere de sarcină recentă, pierdere de sarcină extrem de prematură, boli rare. Dacă ți se mai întâmplă așa ceva, specialista îți recomandă, dragă Valentina, să ceri medicului să-ți facă o analiză de sânge cantitativă, care are rolul de a măsura nivelul de HCG (gonadotropină corionică umană). Dacă nivelul arătat de analiză este de 30 și 40, este posibil să fie vorba de o pierdere a sarcinii. Potrivit dr. M. Moise: „Ar fi bine ca persoanele care fac asemenea analize să ceară să li se arate nivelul de HCG pe o bucată de hârtie. Această schemă le va ajuta pe viitor să-și dea seama și singure dacă au pierdut sarcina sau nu”.