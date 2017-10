Şi tenul gras trebuie hidratat

Cosmetica la domiciliu

Și tenul gras trebuie hidratat

Ştire online publicată Marţi, 28 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Mi se întâmplă un lucru ciudat, cel puțin așa cred eu: cu toate că am tenul gras, în perioada primăvară – toamnă, când soarele este mai puternic, am senzația că fața mă strânge. Nu-mi permit să merg la un cabinet cosmetic, dar sper să rezolv problema cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet” - Melania, 21 ani. v v v Dragă Melania, după ce i-am transmis rugămintea ta, specialista în cosmetică Bogdana Oancea Stoian (Salonul Crazy Colors), a precizat că ar putea fi vorba despre o deficiență de hidratare a tenului, care nu are nici o legătură cu tipul acestuia. Cu alte cuvinte, chiar dacă susții că ai un ten gras, el trebuie hidratat corect folosind zilnic o cremă hidratantă. Atenție, însă, crema va trebui să aibă un factor de protecție maxim!