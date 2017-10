Şi tenul gras suferă iarna

1

tratament natural pt ten

eu am tenul gras, si foarte mult timp am cautat o lotiune tonica care sa fie potrivita cu tenul meu. Dupa ce am ajuns la medic cu o problema legata de pielea capului, am intreb ce imi recomanda pentru tenul meu, sa controlez excesul de sebum si sa nu imi apara cosuri. Mi-a recomandat sa caut lotiune tonica naturala cu arbore de ceai (tea tree oil) si hamamelis, fara alcool de la Thursday Plantation. Dar inainte de lotiunea tonica, sa folosesc spuma naturala de spalat pe fata pe baza de ulei 100% pur din arbore de ceai. Dupa cele doua produsele, spuma si lotiunea tonica, pentru ca imi usuca tenul, folosesc tot de la firma asta, Crema hidratanta naturala pentru fata cu arbore de ceai, ulei de macese si vitamina E. Efectele se vad, de cand am inceput sa folosesc aceste produse de ingrijire a tenului si sunt tare multumita. Tenul e mai curat, fara cosuri sau puncte negre, iar excesul de sebum e in sfarsit sub control.