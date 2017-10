Şi proprietarii răspund juridic, nu doar asociaţia!

Și proprietarii răspund juridic, nu doar asociația!

„Unde pot să urmez un curs pentru administrator asociație de locatari? Răspunderea o are numai administratorul? Ca să faci o asociație nouă, e nevoie de acord sută la sută?” Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a spus că astfel de cursuri se organizează periodic la nivelul uniunii. De asemenea, ne-a confirmat că există și asociații în care s-a optat pentru desprinderea, din asociația inițială, a altor asociații de tronson, desigur, dacă legislația în materie o permite, căci este vorba de îndeplinirea unor condiții. Președintele reprezintă asociațiaCu toate că președintele reprezintă juridic asociația (administratorul fiind un funcționar, de asemenea cu o serie de responsabilități), consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestionarea proprietății comune pot cădea nu doar în răspunderea juridică a reprezentanților asocia-ției, ci și a tuturor proprietarilor sau numai a unor proprietari, în funcție de situație. Acordul a jumătate plus unuPentru înființarea unei asociații de proprietari este nevoie de acordul scris (atenție, nu verbal!) a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din cadrul unei clădiri. Aprobarea proprietarilor se va consemna într-un tabel nominal, cu semnătura fiecăruia și se va anexa la acordul de asociere. Dacă e posibil, asociațiile înființate pe scări sau tronsoane își pot reglementa între ele raporturile juridice printr-o anexă la același acord de asociere.