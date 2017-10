Şi părinţii o pot face pe educatorii

Psihologul te ajută

Și părinții o pot face pe educatorii

Mai mult timp petrecut cu copilul, mai multe activități menite să îi dezvolte micuțului abilitățile specifice vârstei elimină nevoia unui educator în particular. „Nu am reușit să-mi înscriu copilul la grădiniță, deși are aproape patru ani și sunt disperată din cauza asta. Nu m-am descurcat, însă trebuie să fac, totuși, ceva. Dacă aveam bani destui, angajam o educatoare personală. Dar nu dispun de venituri mari, mai ales că eu sunt deja în șomaj, iar soțul - e adevărat, câștigă bine - dar și cheltuielile noastre sunt mari. Și ar mai fi o problemă: copilul nu prea stă fără mine. Având destul timp liber m-am gândit s-o fac eu pe educatoarea. Citesc rubrica psihologului și aș fi bucuroasă dacă specialista și-ar face timp să-mi predea și mie câteva lecții care să mă ajute în intenția mea. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere și salut întreaga redacție cu această ocazie” – Maria Nan, 28 ani. vvv Psihologul Suzana Dragoș apreciază că este foarte important ca atunci când merge la grădiniță, copilul să fie pregătit pentru această fază a separării de părinți. Pe de altă parte, dacă merge de mic la... grădi, are mult mai multe posibilități de socializare, se disciplinează, învață foarte multe lucruri noi și se adaptează mult mai ușor. În schimb, dacă merge mai târziu, scade riscul îmbolnăvirii și este mai puțin expus să învețe lucruri pe care părinții nu și le doresc. Cu alte cuvinte, în ambele situații există atât avantaje, cât și dezavantaje, iar părinții trebuie să aleagă varianta cu cele mai multe beneficii. „Conceptul de a trimite copiii devreme la grădiniță a apărut și datorită faptului că, în zilele noastre, părinții sunt din ce în ce mai ocupați și nu au timpul necesar să-i învețe tot felul de lucruri. Totuși, dacă părinții petrec mai mult timp cu copilul și desfășoară suficiente activități menite să îi dezvolte abilitățile specifice vârstei, atunci elimină nevoia unui educator în particular” - precizează specialista. Învățarea se face prin joc Indiscutabil, la această vârstă, învățarea se face prin joc. La patru ani, de exemplu, devin sesizabile pentru copil relațiile, diferențele sociale, sexul, începe să înțeleagă sentimentele și nevoile altora, anumite res-ponsabilități. Având în vedere aceste lucruri, este un moment potrivit pentru a-l învăța să împartă jucăriile și să se joace, de exemplu, de-a mama și de-a tata. Ascultați-l cu răbdare Tot la această vârstă se dezvoltă limbajul, iar copilul adoră să vorbească mult despre tot felul de lucruri. Psihologul vă recomandă să-l ascultați cu răbdare, să-i răspundeți la toate întrebările și să-l lămuriți acolo unde nu înțelege. Dacă se întâmplă să nu știți răspunsul, căutați-l și lămuriți-l, fie și mai târziu, pentru ca el să nu rămână cu impresia că acel lucru este un mister sau că nu se poate baza pe dumneavoastră. De asemenea, ajutați-l să aleagă obiectele în funcție de mărime faceți cu el exerciții pe această temă. Învățați-l să numere Este perioada propice în care puteți începe să-l învățați să numere, dar și să aibă o atitudine pozitivă față de citit, de asemenea, un factor extrem de important în procesul de învățare l comentați împreună pozele ce însoțesc povestirile, pentru că numai astfel copilul va participa activ la poveste și va fi interesat de ea, fără să se plictisească l pentru a-l ajuta să-și dezvolte imaginația, după ce ați terminat de citit povestea puneți-i întrebări din care să aflați părerea lui despre acea povestire l ajutați-l și încurajați-l să învețe o poezie, un cântecel, să… regizeze o piesă de teatru l recitați și dumneavoastră poezii pe dinafară și, în același timp, zâmbiți-i, pentru ca el să înțeleagă că este vorba despre o activitate plăcută, nicidecum de o corvoadă. Încurajați-i inițiativele La fel de important este să-l lăsați să încerce diferite activități până când îi reușesc, cum ar fi montarea și demontarea jucăriilor, iar atunci când reușește, încurajați-l! l Așezați mai multe obiecte pe un platou și cereți-i să le numească și să le descrie l Cumpărați reviste potrivite vârstei lui și găsiți acolo jocuri și povești antrenante l Familiarizați-l cu regulile activităților sociale prin vizite frecvente la locurile de joacă l Nu uitați că totul e o joacă și că cea mai importantă lecție pe care o poate învăța de la dumneavoastră este iubirea necon-diționată!