Şi câinii au nevoie de pedichiură?

Veterinarul pe recepție

Și câinii au nevoie de pedichiură?

„Am primit cadou un câine, pe care îl cresc în casă. Are gheruțele destul de mari, dar nu mi-am imaginat că trebuie să-i fac și lui pedichiura. Un vecin mi-a spus că, dacă nu reușesc să-i tai unghiile singur, să merg cu el la veterinar. Ce se întâmplă dacă-l las așa? Florin Marian”.v v vEste adevărat, tăierea gheruțelor este ceva neplăcut pentru toți câinii, ne-a confirmat acest lucru și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu.Oricât de ciudat vi s-ar părea, domnule Marian, câinele are nevoie de „pedichiură”, tăierea gheruțelor fiind foarte importantă nu doar pentru starea lui de bine, ci și pentru sănătate. Lăsate neîngrijite, acestea pot provoca răni și durere, la care se adaugă disconfortul zilnic. În plus, ghearele lungi se pot agăța foarte ușor de materialele textile din casă. Cât privește momentul ruperii lor în momentul agă-țării sau în alte împrejurări, acesta provoacă durere și sângerare. Ca să nu mai spunem că, prea mari, ghearele se pot răsuci sau încovia, pot să intre în pernuțe, cauzând nu doar durere și răni, ci și infecție.O metodă de tocire a ghearelor este mersul pe asfalt. Însă, din păcate, nu toate rasele de câini, oricând de mult ar merge pe asfalt, își pot toci singure gheruțele.Aparat special. Până la urmă, tot tăierea ghearelor este soluția. Pentru asta, este nevoie de un apa-rat special, sub formă de clește sau foarfecă specială, a cărui dimensiune să fie adaptată și taliei câinelui. Important este ca aparatul să fie de calitate, pentru a nu chinui inutil animalul dacă nu taie prea bine.