Şi angajatorul trebuie să-şi ţină gura!

Și angajatorul trebuie să-și țină gura!

„Când m-am angajat, am semnat o clauză de confidențialitate. Mi s-a spus că dacă spun lucruri despre firmă, șomer mă cheamă, plus alte daune. Angajatorul are voie să dea pe goarnă secretele noastre, la supărare sau ca din glumă?” – întreabă o cititoare.v v vDe regulă, se vorbește despre clauza de confidențialitate ca despre o obligație a angajatului, impusă chiar de legislația muncii, ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Însă, aceeași legislație a muncii face referire și la obligația angajatorului de a nu divulga informații personale despre angajați. Mai exact, angajatorul nu are voie să divulge salariile angajaților săi, chiar dacă, prin asta, nu le-ar aduce prejudicii. De asemenea, nu îi este permis să vorbească despre eventualele probleme de sănătate ale unor salariați, despre eventuale probleme din viața lor de familie, despre orientarea lor sexuală, religie și nici să transmită date cu caracter personal ale salariaților către terți.De reținut! În schimb, angajatorului îi este permis să comunice anumite date cu caracter personal autorităților sau inspectorilor de muncă, întrucât aceștia au dreptul, prin lege, să solicite asemenea informații.