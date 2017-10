Şi-a îmbolnăvit toată familia de nervi

Psihologul te ajută

Și-a îmbolnăvit toată familia de nervi

Specialiștii recomandă ca, la fel cum se fac analizele medicale pentru prevenirea unor boli ale trupului, să avem întrevederi periodice cu un medic psihiatru sau psiholog, pentru prevenirea unor tulburări ale minții și ale sufletului. Depresia cuprinde mai multe afecțiuni psihice, de la stările proaste, până la sentimente de sinucidere, fiind una dintre cel mai des întâlnite boli din lume. Psihologii au ajuns la concluzia că aproape fiecare persoană suferă de depresie la un moment dat în viață, din diverse motive. Este o boală care poate afecta atât femeile, cât și bărbații de orice vârstă, indiferent de mediul în care trăiesc și, ceea ce este mai trist, depresia nu-i ocolește nici pe copii. „Nu știu ce să fac, sunt terminată din cauza stărilor depresive pe care le are soțul meu de când este șomer. Este mereu trist și fără încredere în el, nu se mai bucură de nimic, nici măcar de fetița noastră, plânge ca o femeie, are insomnii. Are și momente de mare agitație, urlă la mine până i se taie respirația și amenință că se spânzură. Apoi îi pare rău și îmi spu-ne că n-o să-și lase copilul orfan, că o să-și revină el, dar să-i dau pace cu doctorii, că știe el ce are de făcut. Cel mai tare sufăr că și fetița noastră, în vârstă de șase ani și opt luni, pare că a luat-o și ea la vale cu nervii. Sunt zile când nu vrea să meargă la școală, trântește și bufnește fără motiv, nu ascultă de nimeni și a început să-l imite pe taică-su. Când el țipă la mine sau la maică-sa își pune mânuțele în șold, aliniază păpușile pe canapea, le trage de păr, dă în ele cu ce apucă, țipă la ele până răgușește, apoi plânge, de nu o mai putem opri. Acum două seri m-a întrebat dacă nu cumva o să mor din cauză că taică-su țipă tot timpul la mine? Asta m-a pus tare mult pe gânduri și m-a făcut să vă cer ajutorul, deși nu cred că soțul meu este chiar nebun. Sper să-l și primesc. Vă mulțumesc. Stela B., 29 ani, din Constanța”. vvv Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că starea de depresie poate fi determinată de o sumedenie de cauze fizice, precum o alimentație săracă, lipsa exercițiilor fizice sau unele boli, dar și de predispoziția genetică, de transformări hormonale și biochimice care au loc în interiorul organismului, de stres în exces și îndelungat, conflicte și abuzuri etc. Dată fiind gravitatea acestei situații, vă recomandă să faceți un efort și să vă adresați cât mai repede posibil unui psihiatru sau psiholog, solicitându-i o vizită la domiciliu, pentru a discuta cu soțul dumneavoastră. Și, mai ales, să aveți în vedere că tratarea persoanelor depresive cere colaborare foarte bună între pacient și echipa de medic psihiatru - psiholog, precum și multă participare la vindecare, atât din partea suferindului, cât și a familiei sau a prietenilor.