Şi-a dat foc degeaba…

Și-a dat foc degeaba…

La începutul lunii februarie 2007, Iane Burghis, în vârstă de 54 de ani, s-a stropit pe haine cu lichid inflamabil, apoi și-a dat foc. Bărbatul ceruse cu disperare primăriei să locuiască în continuare în camera unei case naționalizate, din care fusese… evacuat în timp ce era internat la Spitalul TBC Palazu Mare. Considerându-se victima unei escrocherii, a recurs la acest gest extrem. „Mi-au luat mie camera ca s-o dea altcuiva!” Pe de altă parte, șansele de a i se repartiza un adăpost din fondul social de locuințe sunt minime, având în vedere că, potrivit declarațiilor directorului Direcției Administrare Imobile din cadrul RAEDPP Constanța, Mădălina Moțățăianu, pe lista de așteptare se află peste 5000 de dosare. L-a salvat „o femeie cu suflet” Bărbatul ne-a povestit că până în februarie 2007 a ocupat o cameră într-un imobil naționalizat situat pe strada Traian nr. 17 din Constanța. Pentru că s-a îmbolnăvit de plămâni s-a internat la Spitalul TBC Palazu Mare. „Sunt bolnav, am un plămân uscat și în timp ce eram internat la Spitalul TBC din Palazu Mare au venit de la primărie și mi-au sigilat camera. De atunci n-am putut să mă mai adăpostesc acolo și nici nu am unde să stau. Cineva mi-a spus că mi-au luat casa ca s-o dea la alții, dar vreau să știți că și acum e goală, însă nu mi se dă voie să intru. Am fost de foarte multe ori la Primărie, dar mereu mi s-a spus că nu au timp să stea de vorbă cu mine. Pe 28 noiembrie, chiar înainte de alegeri, am reușit să stau de vorbă cu domnul primar Mazăre la intrarea în primărie și să-i spun ce mă doare. Dânsul mi-a spus să revin pe 2 decembrie, că o să-mi rezolve problema. Așa am făcut, dar nu mi s-a mai dat voie să intru în primărie. Alegerile se terminaseră și nu mai avea nimeni nevoie de votul meu. După ce m-au amenințat că cheamă poliția, bodygarzii m-au luat de mânecă și m-au dat afară. Am lucrat ca muncitor la fostul TAGCM Constanța, dar nu am pensie. Am avut un fel de ajutor social, dar de vreo șapte luni nu-l mai primesc nici pe ăsta. Am fost internat de câteva ori la spitalul TBC, m-au ținut acolo mai mult din milă, dar nu sunt locuri nici acolo. Pe 16 noiembrie am fost externat și de atunci dorm pe unde apuc. M-am săturat de viața asta de câine. O să-mi dau foc din nou, ca să termin o dată cu chinul ăsta, dacă nu se găsește un locșor în orașul ăsta și pentru mine. În campanie, toți ne cer să-i votăm că o să ne rezolve problemele celor nevoiași, dar după ce ajung la putere, nu se mai obosesc nici măcar să vorbească cu noi. Nu cer decât o cămăruță, nimic mai mult!”. Este un caz social Dr. Elena Danteș, director medical la Spitalul TBC Palazu Mare, cunoaște foarte bine situația lui Iane Burghis. Ne-a explicat că a avut la un moment dat tuberculoză, fiind adus la spital în câteva rânduri cu salvarea. „De fiecare dată i-am reevaluat starea de sănătate și i-am acordat toate îngrijirile necesare. Mai mult, știind că nu are domiciliu, i-am prelungit internarea din milă, dar nu putem face treaba asta la infinit, pentru că ne blochează și pe noi. Încercăm să-l ajutăm să obțină o pensie, pentru că este un caz social, fără îndoială, dar nu știu dacă vom reuși”. 5000 de cereri pentru locuințe sociale Mădălina Moțățăianu, directorul Direcției Administrare Imobile din cadrul RAEDPP Constanța, după ce a verificat în baza de date a regiei ne-a confirmat că Iane Burghis a locuit în imobilul naționalizat de pe Traian nr. 17, dar într-o boxă, pe care a ocupat-o abuziv. „Pentru că toate boxele sunt împărțite locatarilor, unul dintre chiriași a pus lacătul în timp ce el era internat în spital. Avem peste 5000 de dosare care-și așteaptă rezolvarea. Potrivit legii, au prioritate vârstnicii de peste 70 de ani și persoanele cu handicap evacuate, care au rămas pe drumuri. Toată lumea așteaptă. Avem cereri și din partea celor care și-au cumpărat casele și apoi au fost dați afară de proprietari, în urma unor sentințe judecătorești. Situația este complicată”. v v v Iane Burghis a dorit să atragă atenția autorităților locale, pe această cale, că, dacă nu va fi reprimit în spațiul pe care l-a ocupat ani de zile, își va da foc pentru a doua oară. „Decât să mor pe străzi, mai bine mor de mâna mea!”.