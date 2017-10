Hrănim sau nu pisicile cu… boabe?

1

Mancarea uda este mai buna

Mancarea uda ( cea din doze sau cutii de aluminiu) este mai buna sau eventual mai sanatoasa. Cel mai sanatos este insa sa hraniti pisicuta cu carne fiarta( carne din ciorba ), ou fiert tare, amestecat cu branza nesarata, proaspata - este bun pentru dinti, oase, blanita - pt. ca sunt in crestere si au nevoie de asa ceva. Cu cat este mai sanatoasa mancarea pe ca o primesc cand sunt in crestere, cu atat mai putine sunt problemele pe care le au cand sunt mari - din nefericire fac probleme la rinichi - In ceea ce priveste boabele - dintii lor sunt prea mici si slabi pt. boabele tari iar gingiile se ranesc la mestecare. In concluzie : vrei sa pisica sanatoasa si la o varsta inaintata, nu-i dai boabe pana la un an, iar la varsta adulta doar din cand in cand, cele care-i plac, nu neaparat cele mai scumpe. Nu tot timpul e bun ce-i mai scump.