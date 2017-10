Hotărârea instanţei, inaplicabilă din lipsa banilor?

Hotărârea instanței, inaplicabilă din lipsa banilor?

„Aș fi înțeles că firma are probleme dacă și firma mă înțelegea pe mine și nu-mi imputa niște bani pentru pagube ce nu le puteam evita. M-a înrăit chestia asta și am deschis proces pentru că nu mi s-au plătit două salarii. Am făcut scandal, am și plecat în altă parte, nu se mai putea să lucrez acolo, vă dați seama… Am câștigat în instanță, iar doamna de la Financiar mă tot roagă să înțeleg că deocam-dată nu sunt bani, dar o să primesc diferențele. Chiar așa, hotărârea instanței poate să fie inaplicabilă din lipsa banilor? Dar pe mine m-a întrebat pa-tronul dacă am bani când mi-a imputat atâția bani?” (F. Gheorghiță)Nici vorbă că hotărârea definitivă a unei instanței poate fi ignorată. Mai mult, potrivit Manuelei Marcu, specialist în probleme de muncă, pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind plata salariilor, în termen de 15 zile de la data cererii de execu-tare primite, angajatorul poate să ajungă la închisoare pentru trei sau șase luni, deci lucrurile nu sunt deloc simple. De această pedeapsă sunt pasibili și angajatorii care acuză dificul-tăți financiare evidente. Totuși, dacă dumneavoastră, domnule Gheorghiță, nu veți depune plângere penală, patronul nu va suporta rigorile legii.