Homeopatia, benefică pentru lactaţie?

Medicul de gardă

Homeopatia, benefică pentru lactație?

„Medicul pediatru mi-a spus să nu iau niciun medicament de capul meu cât timp alăptez. Problema e că nu prea mai am lapte, cel puțin asta e impresia mea, iar pediatrul mi-a spus să iau niște medicamente homeopate. Sincer, nu înțeleg cum vine asta, am sau nu am voie să iau medicamente?” – este dilema unei proaspete mămici, a cărei dorință este să-și poată alăpta copilul și până la vârsta de doi ani, dacă ar fi posibil.Din cele prezentate de tânăra mamă, este posibil ca recomandările medicu-lui pediatru să nu fi fost interpretate corect. Cel puțin asta consideră dr. Omer Zișan, medic primar pediatru în cadrul Homeomed, care confirmă că, în perioada alăptării, mama trebuie să țină legătura strâns cu medicul când se pune problema administrării unor medicamente alopate. Aceeași reco-mandare este valabilă și pentru me-dicamentele homeopatice, ale căror efecte benefice asupra lactației au fost constatate urmare cercetărilor îndelungate realizate de reputați specialiști, care au dorit să se convingă de efectele homeopatiei.Așadar, medicamentele din această categorie pot fie să stimuleze lactația, fie să acționeze asupra durerilor sânilor, în momentul apariției lactației sau pentru frânarea acesteia, când mama oprește alăptarea, iar sânii continuă să producă laptele. În toate aceste situații homeopatia acționează cu succes, însă nu se recomandă, sub nicio formă, ca administrarea să se facă după ureche sau potrivit informațiilor din vecini, pe motiv că e vorba despre pro-duse naturale. Indiferent de problemă, și medicamentele homeopatice trebuie să fie recomandate de medic.Un alt avantaj al homeopatiei, spre deosebire de alopatie, este acela că poate fi utilizată chiar și în timpul sarcinii, neavând contraindicații.