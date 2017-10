Hepatita C, mai întâlnită la adolescenţi?

Medicul de gardă

Hepatita C, mai întâlnită la adolescenți?

„Băiatul meu a intrat într-un anturaj dubios, dar nu recunoaște asta. Tot insist să mergem să-și facă analizele, mi-e teamă de SIDA sau hepatită C, am niște infor-mații, dar nu reușesc. Poate medicul să-mi spună ce simptome dă hepatita C și dacă e adevărat că mulți adolescenți au deja boala asta urâtă? Vă mulțumesc anticipat. Lucia”.v v vDoamnă Lucia, după cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, la o primă investigație, hepatita de tip C este o afecțiune greu de recunoscut chiar și de către medici, darămite de persoane fără cunoștințe medicale. Așa stând lucrurile, diagnosticul de certitudine poate fi pus numai după efectuarea unui set complet de analize de laborator. În plus, sunt multe situații când unele simptome ale hepatitei C, atunci când se întâmplă să-și facă simțită prezența, sunt puse pe seama oboselii acumulate, a stresului. În realitate însă, la nivelul ficatului se produc modificări cauzate de virusul hepatic. Alte simptome ale hepatitei C constau în închiderea urinei la culoare, scaune deschise la culoare și îngălbenirea albului ochilor. Însă în cazul ultimului simptom, boala este deja avansată. Recomandarea medicului este să aveți o discuție sinceră cu fiul dumneavoastră, astfel încât să fie pe deplin convins că trebuie să se supună unei investigații medicale.Chiar dacă hepatita de tip C poate fi întâlnită la orice vârstă, boala apare mai frecvent la adolescenți și la persoanele vârstnice.