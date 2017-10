Habar n-a avut că e măritată cu un bigam

Bigamia - situația în care cineva este căsătorit legal cu două persoane în același timp este considerată infracțiune și se pedepsește atât civil, cât și penal. Există totuși țări și culturi în care legea, dar mai ales educația, permit ca un bărbat să aibă mai multe soții. Arabii, de exemplu, pot avea până la patru neveste, însă trebuie să îndeplinească anumite condiții speciale: să demonstreze că le pot întreține, dar să existe și circumstanțe atenunante, cum ar fi faptul că prima nevastă nu le-a dăruit un urmaș de sex masculin, așa că îl așteaptă de la următoarea. Și în România există... voci potrivit cărora bigamia ar trebui legalizată, atâta vreme cât numărul femeilor este mult mai mare decât cel al bărbaților. Cel puțin aceasta este premisa de la care a pornit bărbatul cu care Enica V. (36 ani) a fost căsătorită legal vreme de doi ani. Femeia ne-a povestit că s-a căsătorit cu A.V. în noiembrie 2007. Bărbatul i-a mărturisit la vremea respectivă că are un divorț la activ, drept pentru care a prezentat la Starea civilă hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, de la prima căsătorie, atunci când au depus actele în vederea oficializării cununiei civile. Nimic anormal până în acest punct. Lucrurile s-au complicat abia după ce femeia a aflat că soțul ei a fost căsătorit nu doar o dată, ci de două ori, iar pentru desfacerea celei de-a doua căsătorii nu a depus acțiune de divorț nici până astăzi: „Lucrurile au fost OK între noi, chiar am crezut că mi-am găsit, până la urmă, jumătatea. Și el îmi repeta tot timpul cât de fericit e că ne potrivim așa de bine. Era foarte atent și cu familia mea, iar mama nu-și mai încăpea în piele de bucurie că mă vede fericită o dată și pe mine. Am uitat să vă spun că el nu este constănțean, ne-am cunoscut la o expoziție de mobilă la Tulcea, unde locuiește sora mea, și am ținut legătura, apoi el s-a mutat în Constanța. Discuțiile au început să apară între noi atunci când eu am insistat să avem un copil. Am deja vârsta pe care o am și după ce m-am convins că e omul potrivit, un bebeluș era exact ce îmi doream. Dar el nu și nu! Mai în glumă, mai în serios, m-a amenințat că dacă rămân cumva însărcinată și nu-i spun și păstrez sarcina, sigur la divorț o să ajungem. Sincer, am crezut că glumește, mai ales că mereu mi-a dat de înțeles că iu-bește mult copiii, însă nu era deloc așa. De dragul lui, m-am gândit că aș putea să mai amân un pic până să fac un copil, ne era prea bine împreună. Întâmplarea a făcut să rămân însărcinată. Când a aflat că vreau să păstrez copilul, parcă înnebunise de tot: urla, țipa, iar apoi l-a bușit plânsul”. Momentul crudului adevăr Acelea au fost circumstanțele în care bărbatul a recunoscut că mai este căsătorit legal cu o altă femeie. Mai mult, are și doi copii cu ea. A rugat-o pe E. V. să-l ierte, promițându-i că o scot ei cumva la capăt. A doua zi a plecat la muncă și nu s-a mai întors nici până în ziua de azi. „Mi-a dat un telefon și mi-a spus că nu e cazul să fac o tragedie din asta, că el o să propună Parlamentului să lega-lizeze bigamia, că tot sunt mai multe femei decât bărbați în România și că o să fim din nou împreună!” – ne-a spus, teribil de iritată, femeia. Având în vedere că soțul său a mințit instituțiile statului că a fost căsătorit doar o singură dată, căsătorie care într-adevăr a fost desfăcută printr-un divorț, femeia întreabă dacă mariajul ei este legal? „Ce pot să fac pentru ca să ies din visul ăsta urât?” Legislația este drastică Bigamia este considerată infracțiune contra familiei și se pedepsește ca atare. Astfel, conform art. 303 alin 1 din Codul Penal, încheierea unei noi căsătorii de către o persoană deja căsătorită se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. În același timp, persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani. Având în vedere faptul că dumneavoastră nu ați știut, în momentul încheierii căsătoriei, că soțul dumneavoastră mai este căsătorit legal și cu o altă femeie, este clar că aveți circumstanțe atenuante. Nu vă rămâne decât să demarați acțiunea de divorț și să demonstrați în fața instanței că nu ați avut nicio contribuție la săvârșirea infracțiunii de bigamie în calitate de coautor.