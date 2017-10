Gunoiul, ca inamic...

Gunoaiele orașului, poveste veche pentru constănțeni și nu numai… Lăsând la o parte nepăsarea autorităților față de salubrizarea unor locuri cu mari probleme din oraș, cititoarea noastră, M. Denisleanu este de părere că o imensă grijă o purtăm cu toții: „Chiar dacă noi nu ne permitem să aruncăm nici măcar o hârtiuță pe jos, iar dacă nu găsim coș – altă mare problemă! -, tot nu ne descotorosim de ea, rareori le atragem atenția celor care aruncă pe jos orice. Și eu intru în această cate-gorie… M-am lecuit, după ce mi-am luat-o de la o tânără, care tot pe mine m-a luat la rost după ce am certat-o că a aruncat petul din care băuse apă pe jos”.Fiecare cu gunoaiele luiFemeia ne-a povestit că lucrează la o unitate de coafură-frizerie de cartier, iar în apropiere, în urmă cu câțiva ani, s-a demolat o locuință veche, terenul fiind viran și fără gard, întrucât criza l-a împiedicat pe proprietar să înceapă construcția unei noi case. A fost suficient să apară primele gunoaie, pentru ca locul să devină o cloacă: „Au început să ne reproșeze clienții că nu e în regulă, iar șefa a plătit o mașină și a curățat locul. Proprietarul e de negăsit, vrem să punem mână de la mână să punem un gard de sârmă, ce este mai ieftin, pentru că ne pierdem clienții, pe care cu greutate ni i-am făcut. Plus că și pentru noi e un coșmar. Trecea odată un polițist prin zonă, ne-am plâns și ne-a recomandat să le facem poze la cei care aruncă gunoiul, ca să-i amendeze. De parcă nesimțiții ăștia aruncă ziua!”, spune M. Denisleanu.Răspunderea este a proprietarului!Nefiind vorba despre un teren proprietate publică, obligația igienizării terenului aparține în totalitate proprie-tarului. Ceea ce înseamnă că, potrivit legii, el poate fi somat de inspectorii primăriei să se ocupe de salubrizarea proprietății sale și, mai mult, să asigure paza acesteia în situația în care lucrurile îi scapă de sub control.Așadar, în situații de acest gen, cei afectați ar trebui să sesizeze Corpul de control al primăriei Constanța.